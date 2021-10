Publicação Nº 472/2021 – ERISVALDO POINT

ERISVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS -ERISVALDO POINT, devidamente inscrita no CPF 756.792.212-68, tona público que requereu à SEMMA-NP, através do protocolo Nº 11402/2021, a Declaração Para Licenciamento Ambiental – LAS , situado na Rua São Luiz ,s/n Bairro Jardim Santarém, cidade de Novo Progresso para sua atividade de Bar e outros estabelecimento especializados em servir bebidas sem entretenimento.

