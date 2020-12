Publicação246/2020: FERTITEX AGRO – FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

A empresa FERTITEX AGRO – FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA , com o CNPJ n° 74.649.138/0001-24, localizada na Rodovia BR 163/PA, km 1075, Zona Rural, Novo Progresso – PA, torna público que SOLICITOU junto à SEMMA/NP a L.P. (LICENÇA PRÉVIA), L.I. (LICENÇA DE INSTALAÇÃO) e a L.O. (LICENÇA DE OPERAÇÃO) para atividade e Movimentação de Terra e Cascalho, com protocolo n° 1272/2020 .

