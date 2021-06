Publicação:N° 387/2021 – MARESIA DO FORRO

MARESIA DO FORRO – CNPJ N°14.332.098/0001-99, localizado no Setor Industrial II, Rua Peroba 4° rua, n°13, em Novo Progresso (PA), torna público que REQUEREU na SEMMA/NP a A.F (AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL) através do protocolo n° 848/2021, em 02/06/2021, para sua atividade.

You May Also Like