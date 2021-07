Publicação:N° 416/2021 – NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA – ME

NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA – ME , localizada na Rua Ijui, n° 79, bairro Rui Pires de Lima, Novo Progresso/PA, torna público que recebeu da SEMMA/NP a Renovação de Licença de Operação LO n° 062/2021, no dia 01/07/2021, para atividade de Telecomunicação.

You May Also Like