Putin toma posse para 5º mandato como presidente da Rússia; viúva de Navalny reage

Vladimir Putins, de 71 anos (Foto: Conteúdo Estadão)

Opositora russa no exílio, Yulia Navalnaya chamou Putin de “mentiroso, ladrão, assassino”.

Vladimir Putin tomou posse nesta terça-feira (07.05), em uma grande cerimônia no Kremlin, para seu quinto mandato como presidente da Rússia, onde tem um poder sem precedentes diante de uma oposição asfixiada.

“Juro (…) respeitar e proteger os direitos e liberdades, respeitar e proteger a Constituição, a soberania, a independência, a segurança e a integridade do governo”, declarou o presidente de 71 anos.

Oposição

A opositora russa no exílio Yulia Navalnaya, viúva de Alexei Navalny, acusou nesta terça-feira o presidente Vladimir Putin de “mentiroso, ladrão, assassino”, no dia em que o chefe de Estado tomou posse para o quinto mandato.

“Nosso país é governado por um mentiroso, um ladrão, um assassino. Mas isto, sem dúvida, acabará”, disse Navalnaya, cujo marido, o principal opositor do Kremlin, morreu em fevereiro em uma penitenciária isolada da região do Ártico.

Com Putin “no comando, nosso país não terá nem paz, nem desenvolvimento, nem liberdade”, acrescentou a opositora em uma mensagem de vídeo publicada nas redes sociais.

“Esta guerra é sangrenta e insensata. Ninguém a deseja, exceto Putin”, afirmou, em referência à ofensiva militar russa contra a Ucrânia.

“Em cada um dos seus mandatos, a situação só piora e é assustador imaginar o que acontecerá enquanto Putin permanecer no poder”, completou, antes de citar “centenas de presos políticos na Rússia que enfrentam condições desumanas”.

Navalnaya, os seus seguidores e vários líderes estrangeiros acusaram o presidente russo pelo assassinato de Alexei Navalny, que cumpria uma longa pena de prisão por “extremismo”. O Kremlin nega as acusações.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/05/2024/08:37:09

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...