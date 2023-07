Qual a menor cidade do Brasil segundo o Censo?

População (Imagem: Shutterstock).

A população do Brasil cresceu. Os dados do Censo Demográfico 2022 divulgados nesta quarta-feira (28) pelo Instituto de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o país hoje tem 203 milhões de habitantes, 12 milhões a mais do que 2010, quando a última pesquisa foi publicada.

Os números mostram um crescimento mais lento, já que a previsão inicial era de uma população de 207,7 milhões. Ou seja, 4,7 milhões a mais do que os números finais mostram.

A maior cidade do país não mudou e segue sendo São Paulo, com 11.451.245 habitantes. Já o menor município brasileiro agora é Serra da Saudade, em Minas Gerais, com apenas. 833 pessoas.

Veja as cidades com as menores populações do Brasil segundo o Censo

Serra da Saudade (MG): 833 habitantes

Borá (SP): 907 habitantes

Anhanguera (GO): 924 habitantes

Araguainha (MT): 1.010 habitantes

Nova Castilho (SP): 1.062 habitantes

Cedro do Abaeté (MG): 1.081 habitantes

André da Rocha (RS): 1.135 habitantes

Oliveira de Fátima (TO): 1.164 habitantes

União da Serra (RS): 1.170 habitantes

São Sebastião do Rio Preto (MG): 1.259 habitantes

Coqueiro Baixo (RS): 1.290 habitantes

Engenho Velho (RS): 1.296 habitantes

Miguel Leão (PI): 1.318 habitantes

Veja as maiores cidades do Brasil

São Paulo (SP): 11.451.245

Rio de Janeiro (RJ): 6.211.423

Brasília (DF): 2.817.068

Fortaleza (CE): 2.428.678

Salvador (BA): 2.418.005

Belo Horizonte (MG): 2.315.560

Manaus (AM): 2.063.547

Curitiba (PR): 1.773.733

Recife (PE): 1.488.920

Goiânia (GO): 1.437.237

Porto Alegre (RS): 1.332.570

Belém (PA): 1.303.389

Guarulhos (SP): 1.291.784

O que você precisa saber?

A população brasileira cresceu;

O país hoje tem 203 milhões de habitantes;

Apesar do crescimento, o ritmo é lento.

Entenda os números:

Houve um crescimento de 12.262.757 habitantes em números absolutos;

Ou seja, 6,45% quando comparado com 2010, época em que o pais tinha 190.755.799 pessoas;

A taxa de crescimento foi a menor já registrada, de 0,52% ao ano.

Onde a população mais cresceu?

As regiões Sudeste e Sul foram as principais responsáveis pelos novos números;

No período, o Sudeste ganhou 4.482.777 pessoas, e o Sul, 2.546.424.

