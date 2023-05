Justiça condena Paraense que planejou ataque à bomba no Aeroporto de Brasília

Paraense que plantou bomba em aeroporto é condenado a nove anos de prisão.

A decisão foi proferida pelo juiz Osvaldo Tovani, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). O magistrado considera os envolvidos no crime como pessoas de “periculosidade concreta”

O paraense George Washington de Oliveira Sousa, 54 anos, preso sob acusção de envolvimento em uma tentativa de ataque à bomba no Aeroporto de Brasília, em dezembro de 2022, foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), que o sentenciou a 9 anos e 4 meses de reclusão.

Além de George, o TJDFT também decretou condenação para Alan Diego dos Santos, 32 anos, que recebeu a pena de 5 anos e 4 meses.

A decisão do Tribunal foi proferida nesta quinta-feira (11) pelo juiz Osvaldo Tovani, da 8ª Vara Criminal de Brasília. De acordo com o magistrado, os dois condenados são perigosos e precisam ficar presos para que se mantenha a “ordem pública”.

“Os acusados se defenderam presos. Não há fato novo que justifique a revogação do decreto prisional. As circunstâncias dos fatos indicam periculosidade concreta, presente, ainda, a necessidade de preservar a ordem pública, mantenho a prisão preventiva de ambos os acusados”, escreveu o juiz.

Sobre o crime

O tentativa de atentado à bomba ocorreu em dezembro de 2022, quando o paraense George Washington Oliveira implantou uma bomba nas proximidades do Aeroporto de Brasília,

Após ser detido, ele confessou que estava planejando um atentado para o dia da posse do presidente eleito Lula (PT). Com George foram apreendidos seis explosivos.

O arsenal foi encontrado em um apartamento alugado do Sudoeste, na área nobre do DF. Ele teria trazido a maioria do material do Pará, em uma caminhonete. As investigações apontam que as emulsões foram enviadas posteriormente.

