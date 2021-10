Quase 100 novos radares serão instalados em todo o Pará; confira os locais

Os equipamentos eletrônicos vão funcionar a partir do dia 8 de novembro (segunda-feira) em 30 municípios do estado (Foto:Asdecom / Detran / Divulgação)

Detran colocará os radares em operação a partir do dia 8 de novembro

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) já prepara a instalação de 96 radares em diversas regiões do estado. A partir do dia 8 de novembro (segunda-feira), entrará em operação os equipamentos eletrônicos metrológicos do tipo fixo, controlador e medidor de velocidade que já foram instalados pelo órgão em 30 municípios. A implementação dos dispositivos têm amparo no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Os dispositivos são destinados para a fiscalização do limite máximo da via ou de um ponto específico, sinalizado por meio da placa R-19. Os equipamentos automáticos de medição funcionarão em tempo integral. Já os não metrológicos, para as infrações de avançar o sinal vermelho do semáforo, previsto no art. 208 do CTB, e parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança do sinal luminoso, também previsto em lei, irão funcionar entre 6h e 22 horas.

As infrações capturadas pelos equipamentos até o dia 7 de novembro não serão validadas, mas serão consideradas como forma educativa e de adaptação da população ao novo método de registro de infração. Posteriormente, as transgressões no trânsito deverão ser comprovadas por declaração da autoridade ou do agente responsável, por meio de aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

O diretor geral do Detran, Marcelo Guedes, afirma que o excesso de velocidade nas estradas é uma das principais causas de acidentes no Pará. Os radares de controle e redução são fundamentais para a segurança viária. “Dessa forma, o nosso objetivo é prevenir as possíveis consequências advindas do excesso de velocidade, como hospitalizações, vítimas fatais, danos materiais e diversas sequelas ocasionadas a partir de um acidente”, pontua.

Os radares estão distribuídos nos seguintes municípios: Altamira, Vitória do Xingu, Bragança, Capanema, Castanhal, Santa Izabel, Santo Antônio do Tauá, Curuçá, Igarapé-Açu, Capitão Poço, Marituba, Abaetetuba, Tailândia, Goianésia, Jacundá, Nova Ipixuna, Marabá, Curionópolis, Breu Branco, Paragominas, Redenção, Conceição do Araguaia, Salinópolis, Santarém, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Xinguara, Tucumã e São Félix do Xingu.

