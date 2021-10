Hospital Regional da Transamazônica realiza XIV Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho

Com palestras informativas, motivacionais e gincanas educativas sobre a segurança no ambiente de trabalho, o Hospital Regional Público da Transamazônica está realizando a XIV Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho (SIPAT).

A SIPAT é um evento que ocorre anualmente, com o objetivo de orientar colaboradores da unidade, que pertence ao Governo do Pará e é gerenciada pela Pró-Saúde, em relação a prevenção de acidentes de trabalho. A ação aborda ainda questões gerais sobre a saúde e o bem-estar dos profissionais dentro da instituição.

A programação é planejada e organizada pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), que atua na prevenção e conscientização sobre o tema dentro do ambiente de trabalho.

De acordo com Mayara Santos, presidente da CIPA, o evento é voltado para a promoção da saúde mental e física dos colaboradores.

“É uma semana importante, dedicada a oferecer reflexão e orientação aos nossos profissionais. Para isso, tentamos criar um cenário onde eles se sintam acolhidos e estimulados a participar e interagir. É um momento importante de integração entre os setores”, ressalta a Mayara.

Prevenção de acidentes de trabalho

Dentro do Regional da Transamazônica, as medidas de prevenção de acidentes são abordadas regularmente entre os colaboradores, por meio de palestras, cursos e treinamentos.

Segundo Elaine Brigano, técnica de Segurança do Trabalho do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), a unidade mantém uma atuação contínua de prevenção.

“Sempre reforçamos com os colaboradores os treinamentos sobre o uso correto de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e os riscos da não utilização deles no ambiente hospitalar. Durante a SIPAT destacamos também o quanto podemos ficar vulneráveis se não tomarmos os cuidados certos”, explica a técnica.

Nesta sexta-feira (29), último dia da SIPAT, serão realizadas duas palestras com a participação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), sobre segurança no trânsito.

O Regional da Transamazônica é reconhecido nacionalmente entre os melhores hospitais públicos do Brasil e possui a certificação ONA 3 Acreditado com Excelência, concedido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), reconhecimento que atesta a qualidade dos serviços prestados à população no interior do Pará.

Fonte: Comunicacao HRPT/Pró-Saúde – Com Foto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...