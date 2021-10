Empresário é preso suspeito de ser mandante de incêndio que destruiu Fórum de Concórdia do Pará

(Foto:Reprodução) – Um empresário foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na tarde desta quinta-feira (28) em Castanhal, nordeste do Pará. Segundo a PF, o homem é acusado de ser mandate do incêndio que destruiu o Fórum de Justiça do município de Concórdia do Pará (PA) na madrugada do dia 13 de fevereiro de 2017.

De acordo com as investigações da polícia, o empresário é apontado como mandante do crime por ter intenção de destruir provas e peças de um processo pelo qual responde por roubo qualificado.

Na ocasião do incêndio, o vigia do Fórum ficou preso em uma das salas do prédio, mas foi resgatado com vida pelo Corpo de Bombeiros. As chamas consumiram grande parte da estrutura do imóvel.

O preso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da Jaderlândia, em Castanhal (PA) para as devidas providências e, depois, ser conduzido para o sistema penal.

