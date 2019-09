Quatro da mesma família morrem em acidente entre veículo e carreta na BR 163

(Foto:Reprodução WhatsApp)- A colisão envolvendo um veiculo WV Gool, com uma carreta Scania branca carregada ocorreu por volta das 13h10mn da tarde desta sexta-feira (27), na BR-163, nas proximidades da base aérea do Cachimbo em Novo Progresso.

A confirmação do número de vítimas fatais é do motorista de caminhão que repassou ao Jornal Folha do Progresso.

O Casal Nédio e Dilce Boian Vazentin que foram moradores de Novo Progresso e tem familíares , estavam com suas duas filhas no veiculo e morreram no local. O casal estava residindo em Matupá no Mato Grosso e seguia para Novo Progresso.



Segundo informações, o veículo Gol que era ocupado por Nédio Vezentin, sua esposa Dilce Boian Vezentin e suas duas filhas, acabou invadindo a pista contrária e colidindo de frente com a carreta.

No momento do acidente chovia muito, o que pode ter atrapalhado a visibilidade do motorista e provocado o acidente.

Veja foto dos integrantes do veiculo que morreram no acidente;

As vítimas residiram em Novo Progresso, estavam ´morando na cidade de Matupá no Mato Grosso e seguiam para Novo Progresso onde iriam participar da festa tradicional de todos os anos na Vicinal Celeste, local onde mora os familiares.

O carreteiro que conduzia a Scania, da empresa Lontano,não se feriu.

Ainda não há informações das circunstâncias do acidente. O carro ficou com a frente completamente destruída. Os ocupantes mortos, ficaram presos na ferragem dentro do veiculo.

Motorista repassou que foi acionado os militares da base aérea do Cachimbo para retirada dos corpos.

