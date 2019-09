Inscrições para bolsas remanescentes do Prouni terminam na próxima segunda-feira (30)

Podem participar candidatos já matriculados na IES a qual deseja a vaga

Estudantes já matriculados na instituição de ensino superior a qual desejam uma bolsa de estudo têm até o final da próxima segunda-feira (30) para se candidatarem às bolsas remanescentes do Programa Universidade para Todos (Prouni).

As bolsas remanescentes são aquelas vagas que não foram ocupadas durante o processo seletivo regular, seja por desistência dos pré-selecionados ou por falta de apresentação da documentação necessária na hora da confirmação da matrícula. Para a seleção dessas vagas não serão divulgadas notas de corte diárias, diferente das etapas anteriores.

O preenchimento das vagas é feito por ordem de inscrição. Ao concluir a inscrição, a bolsa automaticamente é reservada ao candidato. Quem for selecionado deverá comparecer na instituição de ensino nos dois dias úteis subsequentes ao da inscrição para comprovar as informações prestadas.

Estão aptos a participar do processo brasileiros sem diploma de curso superior e que tenham feito qualquer edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, com nota superior a 450 pontos e sem ter zerado a prova de redação.

Também estão aptos professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica e que não tenham participado do Enem. Estes podem se inscrever para bolsas de estudo em cursos de licenciatura.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

