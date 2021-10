Avião russo cai na cidade de Menzelinsk e deixa mortos e feridos

Avião cai na cidade de Menzelinsk, na Rússia — Foto: Ministério das Emergências da Rússia/via Reuters

De acordo com Ministério de Emergências da Rússia,16 pessoas morreram e 6 ficaram feridas no acidente.

Um avião modelo L-410 caiu na cidade de Menzelinsk, na Rússia, com 22 pessoas a bordo neste domingo (10). De acordo com os serviços de emergência e da agência de notícias RIA, 16 pessoas morreram e outras seis ficaram feridas.

Inicialmente, os dados oficiais apontavam que 19 pessoas haviam morrido, mas a informação foi corrigida em seguida. O número de feridos também mudou após as primeiras informações: caiu de sete para seis pessoas. Todas estão em estado grave, de acordo com o Ministro da Saúde russo.

Um grupo de 20 pára-quedistas estava a bordo da aeronave, segundo um comunicado do Ministério de Emergências obtido pela agência de notícias TASS. Além deles, dois tripulantes estavam no comando do voo.

O modelo do avião era um Let L-410 Turbolet, um avião bimotor de transporte de curto alcance e pertencia a um aeroclube da cidade de Menzelinsk. O local do acidente fica na região do Tartaristão, no Distrito Federal do Volga.

A agência RIA citou autoridades locais dizendo que um dos motores pode ter falhado e seria a possível causa do acidente.

