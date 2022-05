Quatro pessoas morrem após batida de caminhonete na traseira de caminhão na BR 163, em Moraes Almeida

Uma camionete colidiu na traseira de um caminhão carregado com tora sendo arrastada mais de 10 km até perceber do acidente. (Foto: Reprodução YouTube)

A suspeita é que o motorista da caminhonete Toyota Hilux , placa QZP 6B56 de Novo Progresso, colidiu por falta de sinalização traseira no caminhão, o acidente aconteceu por volta das 22h00min, de domingo, 15 de maio de 2022, na rodovia BR 163, próximo ao distrito de Moraes Almeida.

Quatro pessoas morrerem, outras quatro ficaram feridas, após um grave acidente de trânsito em Moraes Almeida (distante 100 km de Novo Progresso).

Vejam a identificação da camionete Hilux

A informação que ao menos cinco pessoas estavam na camionete, dois cachorros na carroceria também morreram. Ainda conforme a informação a camioneta e os ocupantes estavam em Novo Progresso, seguiram viagem para Moraes Almeida, quando colidiram na traseira de um caminhão carregado de tora. A suspeita é que o motorista da caminhonete colidiu na traseira do caminhão por falta de sinalização no veículo. O motorista não percebeu a colisão e seguiu viagem, a camionete foi arrasta ao menos 10 km, uma passageira conseguiu pular e pegou carona em uma motocicleta para avisar o motorista do caminhão que houve a colisão. O motorista do caminhão se evadiu do local rumo ignorado. O motorista e outras vítimas ficaram presas nas ferragens da camionete, foram socorridas pelo SAMU com ajuda de populares, e encaminhadas para hospital Municipal de Novo Progresso. Quatro pessoas morreram, outras quatros ficaram feridas.

O caso vai ser investigado pela polícia.

Vitimas

As vitimas são: Jaison Moraes de Souza de 41 anos, condutor da caminhonete, Marcela Vitória Vieira da Costa de 15 anos, Vínicius Gabriel da Silva de 08 anos, Valdemilson Ferreira dos Santos de 30 anos.

Feridos

Outras quatro pessoas estavam no carro sendo socorridas com vida, Janaina dos Santos Lima de 26 anos, Elisia Ferreira Souza de 45 anos ,Mateus Phelipe Ferreira Souza de 17 anos e e Juan Pablo Ferreira Souza de 18 anos, todas apresentavam escoriações sendo conduzidos ao hospital para receberem atendimento médico.

Assista ao video

Em Atualização ……..

Por:Jornal Folha do Progresso em 16/05/2022/07:37:57

Camionete ficou destruída

