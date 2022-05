Governo cria força-tarefa após chacina em bar de Altamira, sudoeste do PA — Foto: Agência Pará

Quatro pessoas foram mortas e quatro ficaram feridas no ataque ocorrido no sábado (14). Cidade registrou 12 mortes em menos de 2 semanas.

A onda de violência registrada em Altamira, sudoeste do Pará, motivou a criação de uma força-tarefa, que foi montada e deslocada, neste domingo (15), para reforçar as ações de segurança no município. Doze homicídios foram registrados em menos de duas semanas. O mais recente caso ocorreu no sábado (14), quando uma chacina em um bar deixou 4 mortos e 4 feridos.

De acordo com o governo do estado, logo após o atentado, foi iniciada Imediatamente, as investigações por meio da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil e Núcleo de Apoio a Inteligência, para identificar os autores dos crimes. Equipes da Divisão de Homicídios (DH) já estão em Altamira para auxiliar nas investigações, assim como da Policia Militar, por meio do Batalhão de Operações de Policiais Especiais (BOPE), Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizada (Rotam), Batalhão de Ações com Cães (BAC), e ainda, o Regimento de Polícia Montada (RPMOT), a fim de assegurar a manutenção da ordem no município.

O governador Helder Barbalho informou que os casos ocorridos nas últimas semanas podem ter relação com facções criminosos e que a policia investiga se há conexão entre os assassinatos. “As linhas já previamente estabelecidas de investigação nos levam a perspectivas ideais de punção e apreensão aos criminosos envolvidos fundamentalmente no conflito entre facções criminosas”, diz o governador. “Nesse momento as linhas são diversas de investigação e nós não descartamos que haja sim correlação entre os eventos acontecidos nos últimos dias.”

Para a força-tarefa, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) mobilizou mais de 50 agentes de segurança pública, além de 14 viaturas, para fortalecer as investigações e elucidar, com maior celeridade, as ações criminosas ocorridas no município.

Participaram do encontro, além dos representante de todas as forças de segurança, a exemplo, do secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado; o secretário de Administração Penitenciária Samuelson Igaki; o delegado-geral de Policia Civil, Walter Resende; e o chefe de Departamento Geral de Operações da Policia Militar, coronel Pedro Paulo dos Santos. Estiveram presentes também, os representantes do Ministério Público de Altamira, o promotor Alexandre Azevedo; e a juíza de direito substituto respondendo pela 2ª Vara Criminal de Altamira, Elaine Gomes Nunes de Lima.

Aumento da violência

O salto no número de homicídios acendeu um alerta para as autoridades, já que a região, no período de janeiro a março de 2022, registrava uma média de menos de três assassinatos mensais, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Inteligência e Análise Criminal (Siac).

“Especificamente aqui em Altamira, as últimas duas semanas estão fugindo de qualquer razoabilidade. Nós tínhamos uma média de menos de três homicídios por mês e nós estamos nesses primeiros quinze dias no mês de maio com a elevação importante destes. Por essa razão que é necessário não apenas ao reforço das ações de segurança mas é necessário que haja a resposta mediante as demandas principalmente da Polícia Civil para medidas cautelares para que nós possamos prender aqueles que estão ah ocasionando o aumento da criminalidade”, destacou Helder.

Mortes recentes

Cerca de sete homicídios são registrados em Altamira no período de duas semanas

Altamira registrou ao menos 12 homicídios em menos de duas semanas. A onda de crimes assusta a população. A Polícia Civil diz que investiga os casos.

Na madrugada de sexta-feira (13), houve um assassinato foi na frente da casa da vítima, no bairro Jardim Independente II, durante a madrugada. Os criminosos atiraram três vezes em Anderson Pereira da Silva, de 27 anos. Ele morreu no local do crime. Os criminosos fugiram sem levar nada dele.

No sábado (14), Marcelino Souza, 31 anos, foi morto a tiros dentro de casa, no bairro Mutirão. No mesmo dia, homens armados atacaram um bar. Quatro pessoas morreram e quatro ficaram feridas.

O crime teria ocorrido por volta das 23h, na rua Magalhães Barata, em Altamira. Imagens de câmeras de segurança flagraram o exato momento do crime. Nas imagens, dois homens chegam rapidamente e começam a atirar em direção às vítimas, que estavam sentadas consumindo bebidas.

Segundo a Polícia Civil, oito pessoas foram atingidas pelos disparos. Três morreram na hora e uma vítima morreu no Hospital Regional da Transamazônica: Diego Batista Lima, 28 anos; Nila Loiana Félix Cunha; Alcides da Costa Araújo Neto, 57 anos; e Melquis Cesário da Cunha, 38 anos. Outros dois pacientes seguem internados em estado grave. Outras duas vítimas foram atendidas na UPA de Altamira com ferimentos sem gravidade na perna e no braço.

