Quatro pessoas são presas e avião usado para tráfico de drogas e garimpo ilegal é destruído em RR

Avião usado para tráfico de drogas e garimpo ilegal é destruído em Boa Vista (RR). — Foto: Polícia Civil de Roraima/Divulgação

Suspeitos foram encontrados em uma pista clandestina na região do Truarú, zona Rural de Boa Vista. Ação contou com agentes da Polícia Civil, Ibama e da Força Nacional.

Quatro pessoas foram presas e um avião suspeito de ser usado para dar suporte a logística do garimpo ilegal e o tráfico de drogas foi destruído durante uma operação integrada das forças de segurança em Boa Vista. A informação foi divulgada na noite dessa terça-feira (14) pela Polícia Civil de Roraima.

O avião foi encontrado em uma pista clandestina na região do Truarú, zona Rural da capital, na segunda-feira (13). A aeronave estava as margens do rio Uraricoera, também usado como rota para acessar as áreas de garimpo no estado.

Ele foi encontrado depois que os policiais receberam informações de que uma aeronave utilizada no tráfico de drogas havia pousado em uma pista clandestina na região há cinco dias e que o piloto e uma outra pessoa estavam acampados em uma fazenda próxima ao avião.

“Iniciamos as diligências para esclarecer a denúncia, formamos as equipes e fomos ao local. As informações que recebemos é de que a aeronave estaria sendo utilizada no tráfico de drogas e como suporte logístico para atividades de garimpo ilegal. Durante a ação, foi identificado um acampamento próximo à aeronave, onde os suspeitos aguardavam para dar continuidade às atividades criminosas”, explicou Marcus Albano, delegado titular da Delegacia de Repressão ao Entorpecentes (DRE).

No local, os agentes localizaram o piloto do avião, um jovem de 24 anos, e outras três pessoas. Eles foram presos e levados para a sede da Polícia Federal em Boa Vista, no bairro Treze de Setembro.

O avião foi destruído por agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). De acordo com a Civil, ele também tinha “indícios de irregularidades”.

“A equipe do Ibama, com o apoio dos policiais, realizou a destruição da aeronave no local para impedir sua reutilização em atividades ilícitas e reforçar a eficácia das ações de fiscalização ambiental. As investigações relacionadas ao tráfico de drogas terão continuidade com base nas provas coletadas”, disse Albano.

A ação envolveu agentes da Delegacia de Repressão ao Entorpecentes (DRE), do Departamento de Narcóticos (Denarc), do Ibama e da Força Nacional de Segurança Pública. As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar e responsabilizar todos os envolvidos na ação criminosa.

Fonte: g1 RR — Boa Vista e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/01/2025/16:50:22

