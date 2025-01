Três adolescentes e duas crianças somem em área de mata no interior do Pará

A imagem mostra policiais militares na região onde as vítimas, que são da mesma família, desapareceram. (Foto: Divulgação | PMPA).

Os órgãos de seguranças estão procurando pelas vítimas, que não foram vistas desde a última segunda-feira (13/1)

Três adolescentes e duas crianças, todos da mesma família, estão desaparecidos desde a última segunda-feira (13/1), após entrarem em uma área de mata fechada na zona rural de Ipixuna do Pará, nordeste do estado.

De acordo com a Polícia Militar, a mãe das crianças informou que os jovens saíram para caçar, nas proximidades das comunidades Balalaica e Roça Queimada, e não retornaram.

As autoridades só souberam do caso um dia depois do sumiço das vítimas, que têm entre 14, 12 e 9 anos, o que prejudicou a agilidade das buscas. Moradores comunicaram o desaparecimento delas ao 70º Posto Policial Destacado (70º PPD), da Polícia Militar, e que fica na Vila Canaã, no fim da manhã de terça-feira (14/1).

Com isso, a PM acionou os demais órgãos de segurança na procura pelos garotos, que também mobilizou moradores da região. Segundo a Polícia Militar, o pai das crianças também se deslocou para tentar encontrar os filhos, mas não encontrou nada até o momento.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), informou que equipes do Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Guarda Municipal e Defesa Municipal Civil de Ipixuna do Pará participam do trabalho de buscas pelos jovens.

“O Corpo de Bombeiros de Paragominas, o Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) e equipes de segurança com o uso de drones com visão termal será deslocado a região para auxiliar nas buscas”, comunicou a Segup. Ainda segundo a nota da Secretaria, a Polícia Civil já adotou providências imediatas para investigar o caso.

Fonte: O Liberal

