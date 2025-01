Corpo de empresário do Amapá é encontrado com sinais de execução em Florianópolis

(Foto: Reprodução) – Walter Pacheco estava com marcas de espancamento e mãos e pés amarrados

Um homem identificado como Walter Pacheco, de apelido “Waltinho”, foi encontrado morto na segunda-feira, 13 de janeiro, em um terreno baldio localizado na Rua dos Lordes, no bairro Ingleses, em Florianópolis. A vítima apresentava marcas de espancamento na cabeça e estava com as mãos e os pés amarrados, indicando sinais de execução.

O corpo foi localizado por uma pessoa que passava pelo local e notou um colchão coberto por uma pedra, o que chamou atenção. A testemunha acionou a Polícia Militar, que confirmou a presença do cadáver e isolou a área para investigação.

A Delegacia de Homicídios da Capital, sob o comando do delegado Ênio Matos, assumiu o caso. Até a manhã de terça-feira, 14 de janeiro, nenhum suspeito havia sido preso. Segundo a polícia, a vítima não possuía antecedentes criminais. A investigação segue em andamento para apurar a autoria e os motivos do crime.

Familiares de Walter não divulgaram informações sobre o velório. Nas redes sociais, a filha dele, Natalia Pacheco, homenageou o pai e pediu justiça. “Que Deus nos dê forças e que a justiça seja feita”, escreveu.

A ocorrência inicial foi atendida pelo 21º Batalhão da Polícia Militar. O caso permanece sem solução, enquanto a polícia trabalha para esclarecer as circunstâncias e responsabilizar os envolvidos.

Fonte: Redação – Jornal Razão e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/01/2025/17:06:09

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...