Câmera flagra mulher levando tapas, puxão de cabelo e sendo ameaçada com marreta pelo ex-companheiro no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As imagens mostram que ele puxa a mulher pelo cabelo. Ela é segurada pelo pescoço, leva tapas e é empurrada – veja no vídeo abaixo. O agressor usa uma marreta para ameaçá-la, antes de fugir, enquanto a vítima chora.

Mais um caso de violência contra mulher foi flagrado no Pará. Câmera de monitoramento de uma oficina mecânica gravaram uma mulher sendo agredida em Marabá, no sudeste do estado, pelo ex-companheiro, mesmo tendo medida protetiva contra ele. A Polícia investiga o caso e procura o agressor.

You May Also Like