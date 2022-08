Queimada destrói 15 alqueires de vegetação, casa e carro em Alta Floresta no Mato Grosso

A queimada foi registrada, ontem, em uma área de pastagem e mata na região de chácaras Santa Rosa, em Alta Floresta. Além da vegetação, as chamas destruíram uma residência e um carro, marca e modelo não confirmados. Não houve registro de feridos.

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou o fogo já estava com grandes proporções. Foi iniciado combate direto, com uso do mangote. As chamas estavam se aproximando de uma residência e os militares conseguiram conter.



Em seguida, se deslocaram até outra estrada, onde a queimada já havia consumido uma casa e o carro. O proprietário informou que o fogo se alastrou rapidamente devido ao vento e não houve tempo para retirar o veículo e pertences do imóvel. A casa ficava próximo a área de mata.

Após conter o fogo na residência, os bombeiros utilizaram método contra fogo e também uma linha fria, conseguindo extinguir as chamas. Não havia aceiros nas proximidades e cerca de 15 alqueires foram atingidos.

Não foi possível constatar a origem do fogo, que passará a ser investigada.

Fonte:Redação Só Notícias (fotos: assessoria)

Por:Jornal Folha do Progresso em 06/08/2022/07:57:04

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...