Cantor Jorge Moraes: vídeo mostra o momento do assassinato

O atirador chegou em um carro cinza. Ele estava vestido de calça clara, camisa longa, boné e máscara preta – (Foto:Reprodução/Redes sociais)

Câmeras de segurança instaladas em frente à residência do cantor Josenilton Cunha Pestana, de 38 anos, que era artisticamente chamado de Jorge Moraes, registraram o exato momento em que o artista foi assassinado, no final da tarde desta quinta-feira (4), na rua dos Pariquis, bairro do Jurunas, em Belém.

Assista o vídeo do Portal Amazônia

As imagens mostram que um carro cinza se aproxima da casa do cantor. Um homem, trajando calça clara, camisa longa, boné e máscara preta, desce do veículo e caminha para a porta da casa do artista.

O homem bate à porta. Segundo depois, Jorge Moraes aparece, de short e sem camisa. Neste momento, o suspeito saca a arma que estava em sua cintura e dispara contra o cantor. Ele cai no chão e recebe mais tiros. Conforme mostram as imagens, o suspeito coloca a mão pela grade da casa e continua atirando em Jorge.

Por:Jornal Folha do Progresso em 06/08/2022/07:54:38 com informações do Portal O Liberal

