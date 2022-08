Eleições 2022: convenção do MDB lança candidatura de Helder Barbalho à reeleição

Helder Barbalho durante lançamento de candidatura ao Governo do Estado pelo MDB (Foto:Filipe Bispo/O Liberal)

A ex-secretária de Planejamento e Administração do Estado, Hana Ghassan, foi também oficializada candidata a vice-governadora da sigla. –

Durante uma convenção estadual realizada na noite desta sexta-feira (5), o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) lançou a candidatura de Helder Barbalho à reeleição ao Governo do Estado. A ex-secretária de Planejamento e Administração do Estado, Hana Ghassan, foi também oficializada candidata a vice-governadora da sigla.

O evento reuniu mais de 12 mil pessoas na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, em Belém. Participaram prefeitos de diversos municípios, líderes religiosos, correligionários, apoiadores, representantes e lideranças dos partidos que formam a coligação “Para Seguir Em Frente”: MDB, PSB, PP, União Brasil, PSD, Republicanos, PSDB, Cidadania, PDT, PT, PV, PC do B, PTB, Podemos, DC e Avante.

Durante a convenção, não foram confirmados os nomes dos concorrentes à Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) e à Câmara dos Deputados. Entretanto, o presidente do MDB, Jader Filho, informou que o objetivo da coligação é ter 18 candidatos a deputados federais e 42 a estaduais. “No momento, os nossos candidatos ainda estão apresentando as suas documentações para que possamos conferir quem de fato está apto ou não a concorrer à estas cadeiras, por isso ainda não é possível confirmar todos os nomes e cravar um número exato”, disse.

Leia Também:Polícia Federal cumpre mais quatro mandados de busca e apreensão em gabinetes de desembargadores no Pará

Nesta corrida eleitoral, a legenda optou por não lançar candidato ao Senado. Contudo, a coligação oficializou o apoio a três candidatos, que participaram do evento: Beto Faro (PT), Flexa Ribeiro (PP) e Manoel Pioneiro (PSDB).

Apesar do MDB ter oficializado a candidatura de Simone Tebet à presidência, a convenção não levantou o nome de nenhum presidenciável. Para Jader Filho, a pluralidade de siglas na coligação foi o motivo do partido não declarar apoio à Simone no evento. “Nos temos candidatos da direita, centro e esquerda. Nós, do MDB, temos a Simone Tebet como nossa candidata, mas dentro da nossa coligação estadual temos candidatos a deputados e senadores que apoiam o Lula pelo PT e Ciro Gomes pelo PDT. Portanto, precisamos respeitar e considerar todos esses os presidenciáveis”, explicou.

O evento reuniu mais de 12 mil pessoas na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, em Belém (Foto:Filipe Bispo)

Discursos dos candidatos

Em seu discurso, Helder se deteve a relembrar os feitos do primeiro mandato, sem fazer novas promessas. “Há quatro anos eu pedia à população uma oportunidade de fazer um governo diferente e chegar aonde tivesse um paraense, sendo capaz de governar para os indígenas, quilombolas e ribeirinhos, sem diferenciar capital e interior. Sendo capaz de governar por Belém, mas também chegar em Afuá, no limite do Pará com o Amapá; em Dom Eliseu, no limite do Pará com o Maranhão; em Conceição do Araguaia, na divisa com o Tocantins. Agora trago um sentimento que fiz tudo o que fiz de tudo para o Pará ser um Estado melhor. Fui governador todos os dias”, discursou.

O evento reuniu mais de 12 mil pessoas na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, em Belém O evento reuniu mais de 12 mil pessoas na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, em Belém (Filipe Bispo)

O governador considerou também que o estado ainda tem necessidades que não foram supridas no primeiro mandato, porém, acredita que agora, com a vivência dos últimos quatro anos, pode ser diferente. “Não podemos achar que resolvemos todos os problemas. Ainda tem muita coisa a fazer pelo Pará e Amazônia, para que nosso estado seja um orgulho para o Brasil. Tenho certeza que agora, com mais experiência e essa aliança partidária que conseguimos oficializar, vamos avançar ainda mais”, garantiu.

Por:Jornal Folha do Progresso em 06/08/2022/07:20:32 com informações do Portal O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...