Quem é a brasileira que discursou durante a missa de funeral do papa Francisco

Bianca Fraccalvier era conhecida pela papa Francisco (Foto: Vaticano News, Youtube, Reprodução)

Jornalista e coordenadora das redes sociais do Vaticano, Bianca foi responsável pela leitura em português da Oração Universal

Bianca Fraccalvier participou da missa de despedida do papa Francisco na manhã deste sábado (26). A brasileira, que cuida das redes sociais do Vaticano, foi uma das responsáveis pela leitura em português da Oração Universal, também conhecida como Oração dos Fiéis ou Prece. Com informações do g1.

Em reportagem ao Jornal Nacional, Bianca contou que o papa Francisco dava autorização para as postagens e sabia de tudo o que era publicado.

— Papa Francisco, eu posso dizer só que eu amei imensamente, intensamente do primeiro até o último dia do seu pontificado — falou a brasileira.

Veja imagens da missa da despedida do papa Francisco

Despedida de Francisco

O funeral do papa Francisco começou às 5h (no horário de Brasília) deste sábado (26) na Praça de São Pedro, no Vaticano, em Roma. A cerimônia ocorre com a presença de líderes de todas as partes do mundo após três dias de velório aberto, durante os quais o público pôde se despedir do pontífice.

O caixão do pontífice foi fechado por volta das 15h de sexta-feira (25), em uma cerimônia presidida pelo cardeal Kevin Farrell, atual camerlengo da Igreja Católica. Antes disso, um véu branco foi colocado sobre o rosto de Francisco e água benta foi aspergida sobre o corpo do papa.

A missa do funeral é presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio dos Cardeais, e ocorre na Praça de São Pedro. Ao longo da celebração, os religiosos irão rezar pela alma e descanso do papa.

Fonte: julia.venancio@nsc.com.br e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/04/2025/09:25:30

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

