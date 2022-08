Homem atira em ex e posta foto de vítima: ‘Não vai trair mais ninguém’

Postagem feita por suspeito de atirar na ex em MG – (Foto: Reprodução)

Um homem invadiu a casa de uma ex-companheira em Itajubá (MG), atirou em seu rosto e ainda postou uma foto dela numa rede social dizendo que ela “não vai trair ninguém mais”. A vítima está em estado grave.

A publicação foi feita cerca de uma hora e meia depois de ele atentar contra a vida da vítima de 36 anos. O crime aconteceu na madrugada de ontem. Segundo a Polícia Militar que atendeu a ocorrência, o autônomo de 43 anos atirou no rosto da mulher por não aceitar o fim do relacionamento.

Por:Jornal Folha do Progresso em 01/08/2022/08:05:53 com Informações do UOL

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...