Foragido por matar mulher queimada no MT, morre em confronto com a PM em Matupá | MT

Fábio Marre Félix, de 34 anos, morreu durante confronto com a Polícia Militar na noite dessa quinta-feira. (Foto: Divulgação)

Fábio Marre Félix, de 34 anos, também era investigado por outros dois homicídios cometidos contra garota de programa em Peixoto de Azevedo.

Um homem , identificado como Fábio Marre Félix, de 34 anos, morreu durante confronto com a Polícia Militar na noite dessa quinta-feira (9) em Matupá, a 696 km de Cuiabá.

Fábio era procurado pelo assassinato da companheira, Regina Fortunato Quirino Araújo, queimada viva em setembro de 2024.

Segundo informações da PM, uma denúncia anônima indicou que o foragido estava escondido em uma propriedade rural na região. Ao chegarem no local, as equipes constataram movimentação na casa e ordenaram que ele saísse.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, o suspeito resistiu e estaria armado com um facão e com um simulacro de arma de fogo na cintura. O homem avançou contra a PM, que realizou um disparo.

O tiro atingiu o tórax do foragido, que chegou a ser socorrido pelos próprios policiais, sendo levado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.

Histórico de violência

Fábio era acusado de atear fogo na companheira durante uma discussão, em um sítio na zona rural de Ipiranga do Norte, e procurado pela .

Na ocasião, ele jogou gasolina em Regina e acendeu um isqueiro. Após a agressão, tentou forjar uma cena de suicídio, levando a vítima à uma unidade de saúde em Sinop, alegando que ela havia se machucado propositalmente.

Regina, de 34 anos, sofreu queimaduras graves e foi transferida para uma unidade especializada em Cuiabá, onde morreu horas depois. Uma denúncia feita pela filha da vítima desmascarou a tentativa de encobrir o crime e revelou que o homem já tinha um histórico de agressões.

Fábio também era investigado por outros dois homicídios cometidos contra uma garota de programa em Peixoto de Azevedo, além de possuir antecedentes por violência contra mulheres.

