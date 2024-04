Quem é a modelo argentina de 60 anos que venceu concurso de beleza e pode virar candidata ao Miss Universo

Advogada, jornalista e modelo Alejandra Rodríguez tem 60 anos e vai disputar o Miss Argentina. — Foto: Reprodução/redes sociais

Advogada e jornalista, Alejandra Rodríguez venceu edição do Miss Universo da província de Buenos Aires na primeira vez que a disputa ocorreu sem limite de idade. Agora Alejandra disputará o ‘Miss Argentina’ em 25 de maio.

A modelo argentina Alejandra Rodríguez, de 60 anos, venceu o Miss Universo da província de Buenos Aires no domingo (21) e se colocou como candidata a representar o país na edição internacional do Miss Universo.

Com a vitória na etapa regional, Alejandra se classificou para o Miss Argentina, que vai acontecer dia 25 de maio, em Buenos Aires. Caso vença as demais 27 finalistas da etapa nacional, a modelo vai para o Miss Universo. Conheça mais sobre Alejandra Rodríguez abaixo.

Quem é Alejandra Rodríguez

Advogada, jornalista e agora modelo, Alejandra Rodríguez vive e trabalha na cidade de La Plata, na grande Buenos Aires, e foi estreante na competição regional aos 60 anos. Esta foi a primeira vez que o concurso, criado em 1958, ocorreu sem ter limite de idade –até ano passado, apenas mulheres de 18 a 28 anos podiam participar.

“Eu nunca havia me inscrito. Agora surgiu essa oportunidade e me pareceu um desafio, uma proposta muito interessante. Foi uma decisão bastante pensada, mas, graças à diretora do Miss Universo Buenos Aires, decidi me inscrever aos 60 anos”, contou Alejandra em entrevista ao canal TN na terça-feira (24).

Alejandra contou à equipe do Miss Universo Buenos Aires que ela gosta da natureza, sol, tranquilidade, sentar-se diante do mar e ouvir o som das ondas, meditar e dos animais.

Ela não é casada atualmente e não namora, segundo depoimento ao canal TN. Não se tem mais informações sobre relacionamentos antigos dela ou se ela tem filhos ou netos.

A modelo ainda disse que entre seus hobbies estão caminhar, praticar atividade física, cozinhar, poesia, sair com os amigos, viajar e conhecer novas paisagens, pessoas e culturas.

Segundo o jornal “La Nación”, o segredo de Alejandra para evitar o envelhecimento é consumir alimentos saudáveis, de preferência orgânicos.

“A beleza não é apenas o físico, e sim tem a ver com a atitude perante a vida, que vai além da estética. Por isso, acho que o concurso veio para quebrar esses estereótipos, e é isso que está lhe dando tanta visibilidade”, diz Alejandra ao canal TN.

Antes de decidir participar do concurso de beleza, Alejandra era gente como a gente. Postava selfies, fotos de paisagens e de gatos em suas redes sociais e atuava como advogada de hospital e autônoma.

Em sua conta de Linkedin, Alejandra detalha que é formada pela Universidade Nacional de La Plata em Jornalismo e Direito em 2000 e atualmente trabalha como advogada de um hospital ligado ao Ministério da Saúde da província de Buenos Aires, além de também atuar como advogada liberal nos âmbitos do direito da família e civil. Ela ainda diz que se interessa pelo jornalismo de turismo e tem disponibilidade para viajar.

Em sua conta no Instagram, que acumula quase 29 mil seguidores, Alejandra compartilha fotos de viagens que fez para diversos locais do mundo, como praias na Bahia e no Rio de Janeiro.

O concurso Miss Universo, criticado por muito tempo por promover ideias ultrapassadas e estereotipadas de feminilidade, é realizado desde 1952.

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/04/2024/09:25:46

