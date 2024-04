Justiça autoriza soltura de ex-deputado Wladimir Costa após prisão por violência política de gênero

Ex-deputado Wladimir Costa é encaminhado ao sistema prisional no Pará — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Soltura foi mediante habeas corpus e será aplicada junto a restrições.

A Justiça Eleitoral do Pará aceitou nesta quinta-feira (25) o pedido de habeas corpus para a liberação do ex-deputado federal Wladimir Costa, que estava em prisão preventiva desde o dia 18 de abril, por ter cometido violência política de gênero contra a deputada federal Renilce Nicodemos (MDB).

A soltura de Wlad, como é conhecido, foi assinada pelo desembargador José Maria Teixeira do Rosário que determinou o uso de tornozeleira eletrônica para monitoramento do sistema prisional.

Além disso, o ex-deputado deve comparecer, mensalmente, ao juízo da 1ª zona eleitoral para informar e justificar suas atividades.

Na última sexta-feira (19), a justiça havia decidido manter a prisão após audiência de custódia e o advogado de Wlad anunciou que iria recorrer.

Antes de ser preso, a justiça já havia determinado o bloqueio dos perfis de Wladimir, canais e a exclusão de publicações consideradas “depreciativas e ofensivas” contra a deputada Renilce Nicodemos.

Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que o alvará de soltura já foi recebido e que será cumprido nos termos apresentados.

Crimes e prisão

A prisão preventiva foi cumprida por agentes da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Belém, no momento em que Wlad embarcaria em um voo.

Enquanto era conduzido, o ex-deputado chegou a iniciar uma transmissão de vídeo ao vivo nas redes sociais, mas teve o vídeo encerrado por um dos agentes da PF.

O ex-deputado fez postagens ofensivas e expondo a vida privada da deputada Renilce Nicodemos (MDB-PA) em uma rede social.

Renilce se pronunciou sobre o caso e afirmou, em nota, que “já vinha enfrentando há cerca de seis meses várias práticas de crime cometidas pelo ex-deputado”, como: violência política de gênero, extorsão, injúria, difamação e violência psicológica contra a mulher.

Em janeiro de 2023, o ex-deputado já tinha sido condenado por ofensas divulgadas na internet – na época, contra artistas como Glória Pires e Wagner Moura. A decisão permitiu que ele cumprisse a pena de nove meses em regime aberto.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/04/2024/10:03:58

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...