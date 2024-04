VÍDEO: incêndio mata 10 pessoas em pousada de Porto Alegre (RS)

Incêndio atingiu pousada e deixou mortos em Porto Alegre — Foto: Arquivo pessoal

Fogo começou na madrugada desta sexta-feira (26), 11 pessoas ficaram feridas e ainda há desaparecidos. Espaço funcionava de forma irregular e não tinha plano de prevenção contra incêndios, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Um incêndio que atingiu uma pousada na região central de Porto Alegre matou 10 pessoas e deixou outras 11 feridas na madrugada desta sexta-feira (26). A décima vítima foi localizada no terceiro andar do prédio em varredura do Corpo de Bombeiros durante a manhã. Ainda há desaparecidos.

O local recebia pessoas em situação de vulnerabilidade social, segundo a Prefeitura de Porto Alegre. Estavam no espaço, que é privado, 30 pessoas, sendo que as estadias de 16 delas eram mantidas com dinheiro público.

A pousada fica na Avenida Farrapos, entre as ruas Garibaldi e Barros Cassal, no sentido Centro-bairro. Os bombeiros foram ao local para combater o incêndio por volta das 2h. O fogo foi controlado por volta das 5h. No primeiro andar do prédio, foram encontradas duas vítimas. No segundo, cinco. Já no terceiro, outras três.

Onze pessoas foram resgatadas. Oito delas precisaram de atendimento médico e foram levadas pelos bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para hospitais. Outras foram receberam atendimento no Hospital Cristo Redentor.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o estado de saúde de duas delas é grave e estão entubadas. Outra, também grave, teve 20% do corpo queimada. Por fim, há uma com uma perna fraturada.

A causa do incêndio ainda é desconhecida. O Corpo de Bombeiros avalia que o fogo se alastrou rapidamente porque os quartos da pousada eram muito próximos. Isso teria feito com que, inclusive, pessoas que estavam no local fossem impedidas de sair.

A Defesa Civil aponta que, preliminarmente, trabalha com a hipótese de incêndio criminoso. No entanto, a Polícia Civil diz que não encontrou indícios de crime no local: um morador teria tentado apagar o fogo com um colchão, que atingiu uma parede de madeira e se alastrou. O Instituto-Geral de Perícias (IGP) é o órgão que poderá atestar o que pode ter acontecido.

Os bombeiros divulgaram que o espaço funcionava de forma irregular, não tinha alvará ou plano de proteção contra incêndio.

Local da pousada que foi atingida por incêndio que matou pessoas em Porto Alegre — Foto: g1

VÍDEO: incêndio mata 10 pessoas em pousada de Porto Alegre (RS).

Leia mais: https://t.co/H82H2qvkBh pic.twitter.com/COQ0mYwxCe — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 26, 2024

Fonte: Por g1 RS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/04/2024/09:06:53

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...