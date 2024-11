Quem é Liz Macedo, influenciadora de 15 anos chamada de ‘Virginia da nova geração

(Foto:Reprodução) – Liz Macedo é o assunto mais comentado do X, antigo Twitter, neste sábado (2)

Em apenas 12 horas, a influenciadora Liz Macedo acumulou mais de 56 milhões de visualizações em vídeos sobre seu aniversário de 15 anos nas redes sociais. No X, antigo Twitter, a adolescente é o assunto mais comentado da rede social no Brasil neste sábado (2).

Por conta do alto engajamento, Liz tem sido chamada de “Virginia da nova geração”. A adolescente acumula 3,5 milhões de seguidores no Instagram, 5,8 milhões no Tiktok e 141 mil no Youtube – onde possui quase 8,5 milhões de visualizações.

O nome da influenciadora ganhou projeção neste sábado por conta da festa de aniversário de 15 anos dela, que chegou a ser comparada com a de Larissa Manoela.

Afinal, quem é a adolescente brasileira que se tornou o assunto mais comentado das redes sociais hoje?

Moradora de São Caetano do Sul, em São Paulo, Liz Macedo, de 15 anos, se descreve como uma influenciadora de autocuidado e estilo de vida. Nas redes sociais, ela também compartilha conteúdos voltados para moda e sobre o seu dia a dia.

Liz começou a ficar famosa na internet por meio tiktoker, onde possui quase 1 bilhão de curtidas em seus conteúdos e não para de crescer em número de seguidores. Por lá, ela os chama de “Amorecos.”

A mãe da influenciadora, Vanessa Paganini Macedo, é estudante de psicologia e o pai, Fernando Macedo, é engenheiro de telecomunicações, conforme ela explicou em vídeo compartilhado na rede social.

No próximo ano, a adolescente passará uma temporada em Nova York para estudar.

Fonte: Patrícia Marques – Rádio Itatiaia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/11/2024/15:24:02

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...