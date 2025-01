Quem é o delegado da Polícia Civil que atirou na esposa, empregada e enfermeira no DF

Delegado Mikhail Rocha. — Foto: reprodução

Mikhail Rocha tem 46 anos. Policial civil atua na 30ª Delegacia de Polícia, em São Sebastião.

O delegado da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) Mikhail Rocha e Menezes, de 46 anos, atirou na esposa, empregada doméstica da sua casa e em uma enfermeira de um hospital do Lago Sul, no Distrito Federal, na quinta-feira (16).

O homem foi preso no mesmo dia e levado para a ala psiquiátrica do Hospital de Base na noite desta quinta.

Mikhail mora no Jardim Botânico, é casado com Andréa Rodrigues Machado e Menezes, de 40 anos, e tem um filho, de 7 anos.

Quando foi preso, o delegado estava com duas pistolas: uma glock de 9 milímetros, de uso corporativo, e uma taurus .40, de uso particular, segundo a Polícia Militar do DF (PMDF). As duas armas foram apreendidas no flagrante.

A defesa do delegado afirmou que em um “momento oportuno” vai se posicionar sobre o caso (veja nota completa abaixo).

Carreira nas forças de segurança

O delegado ingressou na PCDF em 2016 e, atualmente, trabalha na 30ª Delegacia de Polícia, em São Sebastião. Segundo o Portal da Transparência do DF, o salário bruto do delegado em novembro foi de R$ 34.127, além de R$ 5 mil como coordenador de plantão.

Antes de se tornar delegado da PCDF, ele passou por outras forças de segurança na capital:

Em 2002: Mikhail Rocha ingressou no curso de formação de soldados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF)

“O que a gente tem de informação é que em 2002 ele adentrou na PM, cursou por um ano, até 2003. Em 2004 ,ele já pediu desligamento por ter passado num concurso da PRF, ou seja, o vínculo com a PM é quase zero. Mais de 20 anos que ele não opera como PM”, conta o porta-voz da PMDF, major Raphael Broocke.

Em 2004: atuou na Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Afastamento de funções

Mikhail Rocha e Menezes apresentou, na terça-feira (14), um atestado de saúde na polícia e estava afastado do trabalho. De acordo com a PCDF, ele “não possui histórico de atendimento médico pela Policlínica da corporação” e o atestado foi emitido por um profissional particular (veja nota completa abaixo).

O pedido médico solicitou licença para o tratamento de saúde, segundo a PCDF.

De acordo com o Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol-DF), o delegado foi afastado após uma consulta com psiquiatra. Assim que apresentou o atestado, a PCDF decidiu pelo afastamento de Mikhail Rocha, que começou na terça-feira.

“Nós recebemos a informação de que ele havia procurado um psiquiatra e pegou um atestado. E o atestado que vem de fora da polícia. Você vai lá, homologa e a policlínica te afasta (…) Outros colegas nos informaram que ele estava com sintomas de ansiedade, estresse, depressão (…) Ele tinha recebido essa semana e ele tinha entrado de atestado por questões psiquiátricas”, diz o diretor de comunicação do Sinpol-DF, Talles Murilo Lopes.

Como foram os crimes?

Durante o ataque no condomínio – em que ele atira na esposa e na empregada doméstica – o filho do delegado, de 7 anos, ficou ferido.

Mikhail Rocha levou a criança para o Hospital Brasília, onde pediu atendimento prioritário. A enfermeira solicitou que ele fizesse uma ficha para o atendimento e Mikhail disparou próximo ao pescoço da funcionária.

O que diz a defesa de Mikhail Rocha

“A defesa de Mikhail Rocha e Menezes em respeito a gravidade dos fatos, bem como a confidencialidade e o sigilo legal das investigações, informa que se manifestará publicamente em momento oportuno.”

O que diz a PCDF

“A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informa que o policial envolvido no ocorrido não possui histórico de atendimento médico pela Policlínica da corporação.

No dia 14/01/2025, ele apresentou um atestado médico emitido por profissional particular, solicitando licença para tratamento de saúde.

Ressaltamos que as informações contidas no referido documento estão protegidas por sigilo médico, conforme prevê a legislação vigente.”

