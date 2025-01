Foto: Reprodução | A cidade de Medianeira, no Paraná, foi cenário de um crime que mais parece ter acontecido de um filme de terror. Rosane*, uma mulher conhecida por sua amizade e querida por todos, desapareceu na última quarta-feira, 15 de janeiro de 2025.

Após intensas buscas realizadas pela polícia, o estágio final foi recebido: na noite de quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, o corpo da vítima foi encontrado em uma casa da região, cortado em pedaços e armazenado em sacos de lixo e em um balde.

De acordo com informações divulgadas pelas autoridades, o autor do crime, um jovem de 24 anos, estava tentando usar soda cáustica para saponificar o corpo – um processo químico que transforma o tecido humano em uma espécie de sabão.

A brutalidade do caso deixou a população em estado de choque. “É algo que a gente só vê em filmes, nunca imaginamos que pudesse acontecer aqui”, relatou uma vizinha, ainda abalada.

A investigação segue em andamento para esclarecer os detalhes e a motivação do crime. O autor foi preso em flagrante e deverá responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Veja mais detalhes sobre o caso no vídeo abaixo com Repórter William Fritzke:

ASSUSTADOR: Mulher tem corpo esquartejado e colocado em balde com soda em Medianeira (PR) Leia mais https://t.co/hLKK9xJpQe pic.twitter.com/G3ez4ZR6y3 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 17, 2025

Mais informações serão atualizadas conforme a polícia avança no caso.

