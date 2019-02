Quem são os 251 deputados que salvaram Temer na 2ª denúncia

Câmara dos Deputados rejeita segunda denúncia contra presidente Michel Temer. © Ueslei Marcelino / Reuters

A Câmara dos Deputados rejeitou nesta quarta-feira (25) a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, apresentada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, em 14 de setembro.

Eram necessários 342 votos para que o Supremo Tribunal Federal (STF) pudesse continuar as investigações, mas apenas 251 deputados votaram contra o peemedebista ao apreciar o parecer do deputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG), a favor do arquivamento.

Com o resultado da Câmara, Temer continua no mandato e a investigação só será retomada em 2019, quando ele deixar o Palácio do Planalto. O processo paralisado também tem como alvos os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência).

Assim como na primeira denúncia, o Planalto se empenhou em atender a demandas de deputados por cargos e por emendas parlamentares. Cerca de R$ 812,1 milhões foram empenhados em outubro. O valor é 314% maior do que o do mesmo período do ano passado, quando foram liberados R$ 257,9 milhões.

De acordo com a PGR, Temer e integrantes do chamado “PMDB da Câmara”, incluindo os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco organizaram esquema que movimentou R$ 587 milhões de propina

Para Eduardo Carnelós, Jannot atuou politicamente e que não há irregularidades na conduta de Temer. A legitimidade da delação da JBS, usada como base para as denúncias, também é questionada.

Confira quem votou para arquivar a segunda denúncia e manter o mandato de Temer.

PMDB

André Amaral (PMDB-PB)

Alceu Moreira (PMDB-RS)

Alexandre Serfiotis (PMDB-RJ)

Altineu Côrtes (PMDB-RJ)

Aníbal Gomes (PMDB-CE)

Baleia Rossi (PMDB-SP)

Cabuçu Borges (PMDB-AP)

Carlos Bezerra (PMDB-MT)

Carlos Marun (PMDB-MS)

Celso Jacob (PMDB-RJ)

Celso Maldaner (PMDB-SC)

Daniel Vilela (PMDB-GO)

Darcísio Perondi (PMDB-RS)

Dulce Miranda (PMDB-TO)

Elcione Barbalho (PMDB-PA)

Fábio Ramalho (PMDB-MG)

Flaviano Melo (PMDB-AC)

Hermes Parcianello (PMDB-PR)

Hildo Rocha (PMDB-MA)

Hugo Motta (PMDB-PB)

Jéssica Sales (PMDB-AC)

João Arruda (PMDB-PR)

João Marcelo Souza (PMDB-MA)

Jones Martins (PMDB-RS)

José Priante (PMDB-PA)

José Fogaça (PMDB-RS)

Lelo Coimbra (PMDB-ES)

Leonardo Picciani (PMDB-RJ)

Leonardo Quintão (PMDB-MG)

Lucio Mosquini (PMDB-RO)

Lucio Vieira Lima (PMDB-BA)

Mauro Lopes (PMDB-MG)

Marco Antônio Cabral (PMDB-RJ)

Marinha Raupp (PMDB-RO)

Marx Beltrão (PMDB-AL)

Mauro Pereira (PMDB-RS)

Moses Rodrigues (PMDB-CE)

Newton Cardoso Jr (PMDB-MG)

Osmar Serraglio (PMDB-PR)

Pedro Chaves (PMDB-GO)

Pedro Paulo (PMDB-RJ)

Rogério Peninha Mendonça (PMDB-SC)

Rogério Silva (PMDB-MT)

Ronaldo Benedet (PMDB-SC)

Saraiva Felipe (PMDB-MG)

Sergio Souza (PMDB-PR)

Simone Morgado (PMDB-PA)

Soraya Santos (PMDB-RJ)

Valdir Colatto (PMDB-SC)

Walter Alves (PMDB-RN)

Zé Augusto Nalin (PMBD-RJ)

PP

Aguinaldo Riberio (PP-PB)

André Abdon (PP-AP)

André Fufuca (PP-MA)

Arthur Lira (PP-AL)

Beto Salame (PP-PA)

Beto Rosado (PP-RN)

Cacá Leão (PP-BA)

Covatti Filho (PP-RS)

Dilceu Sperafico (PP-PR)

Dimas Fabiano (PP-MG)

Eduardo da Fonte (PP-PE)

Ezequiel Fonseca (PP-MT)

Fausto Pinato (PP-SP)

Fernando Monteiro (PP-PE)

Franklin (PP-MG)

Guilherme Mussi (PP-SP)

Hiran Gonçalves (PP-RR)

Iracema Portella (PP-PI)

José Otávio Germano (PP-RS)

Julio Lopes (PP-RJ)

Lázaro Botelho (PP-TO)

Luiz Fernando Faria (PP-MG)

Macedo (PP-CE)

Marcus Vicente (PP-ES)

Mário Negromonte Jr. (PP-BA)

Nelson Meurer (PP-PR)

Paulo Maluf (PP-SP)

Renato Andrade (PP-MG)

Renzo Braz (PP-MG)

Renato Molling (PP-RS)

Ricardo Izar (PP-SP)

Roberto Balestra (PP-GO)

Roberto Britto (PP-BA)

Ronaldo Carletto (PP-BA)

Rôney Nemer (PP-DF)

Simão Sessim (PP-RJ)

Toninho Pinheiro (PP-MG)

PR

Aelton Freitas (PR-MG)

Alexandre Valle (PR-RJ)

Alfredo Nascimento (PR-AM)

Bilac Pinto (PR-MG)

Brunny (PR-MG)

Delegado Edson Moreira (PR-MG)

Édio Lopes (PR-RR)

Giacobo (PR-PR)

Giovani Cherini (PR-RS)

Gorete Pereira (PR-CE)

João Carlos Bacelar (PR-BA)

José Rocha (PR-BA)

Laerte Bessa (PR-DF)

Lúcio Vale (PR-PA)

Luiz Cláudio (PR-RO)

Luiz Nishimori (PR-PR)

Magda Mofatto (PR-GO)

Marcelo Delaroli (PR-RJ)

Marcio Alvino (PR-SP)

Mauricio Quintella (PR-AL)

Miguel Lombardi (PR-SP)

Milton Monti (PR-SP)

Paulo Feijó (PR-RJ)

Remídio Monai (PR-RR)

Sebastião Oliveira (PR-PE)

Vicentinho Júnior (PR-TO)

PSDB

Antonio Imbassahy (PSDB-BA)

Bonifácio de Andrada (PSDB-MG)

Bruna Furlan (PSDB-SP)

Bruno Araújo (PSDB-PE)

Caio Narcio (PSDB-MG)

Célio Silveira (PSDB-GO)

Diego Andrade (PSD-MG)

Domingos Sávio (PSDB-MG)

Elizeu Dionizio (PSDB-MS)

Geraldo Resende (PSDB-MS)

Giuseppe Vecci (PSDB-GO)

Goulart (PSD-SP)

Izalci Lucas (PSDB-DF)

Júlio Cesar (PSD-PI)

Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR)

Marcus Pestana (PSDB-MG)

Nelson Padovani (PSDB-PR)

Nilson Leitão (PSDB-MT) – SIM

Nilson Pinto (PSDB-PA)

Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) –

Raimundo Gomes de Matos (PSDB-CE)

Rogério Marinho (PSDB-RN)

Rodrigo de Castro (PSDB-MG)

DEM

Alberto Fraga (DEM-DF)

Carlos Melles (DEM-MG)

Claudio Cajado (DEM-BA)

Efraim Filho (DEM-PB)

Eli Corrêa Filho (DEM-SP)

Elmar Nascimento (DEM-BA) –

Felipe Maia (DEM-RN)

Francisco Floriano (DEM-RJ)

Hélio Leite (DEM-PA)

Jorge Tadeu Mudalen (DEM-SP)

José Carlos Aleluia (DEM-BA)

Juscelino Filho (DEM-MA)

Marcelo Aguiar (DEM-SP)

Mendonça Filho (DEM-PE)

Misael Varella (DEM-MG)

Missionário José Olimpio (DEM-SP)

Osmar Bertoldi (DEM-PR)

Pauderney Avelino (DEM-AM)

Paulo Azi (DEM-BA)

Professora Dorinha (DEM-TO)

PRB

Antonio Bulhões (PRB-SP)

Beto Mansur (PRB-SP)

Carlos Gomes (PRB-RS)

Celso Russomanno (PRB-SP)

César Halum (PRB-TO)

Cleber Verde (PRB-MA)

Dejorge Patrício (PRB-RJ)

Jhonatan de Jesus (PRB-RR)

Lindomar Garçon (PRB-RO)

Marcelo Squassoni (PRB-SP)

Roberto Alves (PRB-SP)

Roberto Sales (PRB-RJ)

Ronaldo Martins (PRB-CE)

Rosangela Gomes (PRB-RJ)

Silas Câmara (PRB-AM)

Vinicius Carvalho (PRB-SP)

PSD

Átila Lins (PSD-AM) – SIM

Cesar Souza (PSD-SC)

Edmar Arruda (PSD-PR)

Evandro Roman (PSD-PR)

Fábio Faria (PSD-RN)

Herculano Passos (PSD-SP)

João Rodrigues (PSD-SC)

Marcos Montes (PSD-MG)

Mateus Reategui (PSD-AP)

Raquel Muniz (PSD-MG)

Reinhold Stephanes (PSD-PR)

Rogério Rosso (PSD-DF)

Rômulo Gouveia (PSD-PB)

Thiago Peixoto (PSD-GO)

Victor Mendes (PSD-MA)

Walter Ihoshi (PSD-SP)

PTB

Alex Canziani (PTB-PR)

Benito Gama (PTB-BA)

Cristiane Brasil (PTB-RJ)

Jorge Côrte Real (PTB-PE)

Josué Bengtson (PTB-PA)

Jovair Arantes (PTB-GO)

Nelson Marquezelli (PTB-SP)

Nilton Capixaba (PTB-RO)

Paes Landim (PTB-PI)

Pedro Fernandes (PTB-MA)

Ronaldo Nogueira (PTB-RS)

Sérgio Moraes (PTB-RS)

Wilson Filho (PTB-PB)

Zeca Cavalcanti (PTB-PE)

PSB

Adilton Sachetti (PSB-MT)

Átila Lira (PSB-PI)

Danilo Forte (PSB-CE)

Fabio Garcia (PSB-MT)

Fernando Coelho Filho (PSB-PE)

Heráclito Fortes (PSB-PI)

José Reinaldo (PSB-MA)

Maria Helena (PSB-RR)

Marinaldo Rosendo (PSB-PE)

Tenente Lúcio (PSB-MG)

Tereza Cristina (PSB-MS)

Podemos

Alexandre Baldy (Podemos-GO)

Aluisio Mendes (Podemos-MA)

Cajar Nardes (Podemos-RS)

Carlos Henrique Gaguim (Podemos-TO)

Cicero Almeida (Podemos-AL)

Dr. Sinval Malheiros (Podemos-SP)

Francisco Chapadinha (Podemos-PA)

Jozi Araújo (Podemos-AP)

Solidariedade

Augusto Coutinho (SD-PE)

Aureo (SD-RJ)

Benjamin Maranhão (SD-PB)

Genecias Noronha (SD-CE)

Lucas Vergilio (SD-GO)

Paulo Pereira da Silva (SD-SP)

Wladimir Costa (SD-PA)

Zé Silva (SD-MG)

PSC

Andre Moura (PSC-SE)

Domingos Neto (PSD-CE)

Gilberto Nascimento (PSC-SP)

Júlia Marinho (PSC-PA)

Pr. Marco Feliciano (PSC-SP)

Takayama (PSC-PR)

Professor Victório Galli (PSC-MT)

PSL

Alfredo Kaefer (PSL-PR)

Dâmina Pereira (PSL-MG)

Luciano Bivar (PSL-PE)

PROS

Ronaldo Fonseca (PROS-DF)

Toninho Wandscheer (PROS-PR)

Vaidon Oliveira (PROS-CE)

PV

Evandro Gussi (PV-SP)

Roberto de Lucena (PV-SP)

Sarney Filho (PV-MA)

PEN

Junior Marreca (PEN-MA)

Walney Rocha (PEN-RJ)

PHS

Marcelo Aro (PHS-MG)

Avante

Luis Tibé (Avante-MG)

PPS

Arthur Oliveira Maia (PPS-BA)

