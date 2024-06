Festival de Parintins 2024: saiba onde assistir a disputa entre os bois Garantido e Caprichoso

Rivalidade do Boi Garantido e do Boi Caprichoso marca o Festival de Parintins Crédito: Divulgação/Festival de Parintins

Interesse pela festa amazonense cresceu após participação de Isabelle Nogueira no BBB 24; confira a programação.

O Festival Folclórico de Parintins, que acontece na ilha de mesmo nome e distante 420 quilômetros de Manaus, ganhou ainda mais destaque em 2024.

A participação de Isabelle Nogueira, cunhã-poranga do Boi Garantido, no Big Brother Brasil 24, fez crescer o interesse pelo Festival de Parintins. A 57ª edição do evento será realizado de sexta (28) a domingo (30) na cidade amazonense.

No final de maio, o mistério envolvendo a morte de Djidja Cardoso, que também participava do Festival pela equipe do Garantido, colocou ainda mais holofotes sobre a cidade.

Marcado para acontecer entre os dias 28 e 30 de junho, o Festival de Parintins é reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 2018. Confira todos os detalhes da festa.

Além da importância cultural, o Festival de Parintins impulsiona o crescimento de emprego e renda na Ilha Tupinambarana. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas, o espetáculo deve gerar 2,4 mil empregos diretos e 24 mil indiretos.

Realizada anualmente, a festa dura três dias, com as duas agremiações rivais – o Boi Caprichoso e o Boi Garantido – encenando a lenda da Mãe Catirina com fantasias, músicas e alegorias.

Os bois, juntos, geram aproximadamente 5 mil empregos diretos. Já a

perspectiva de movimentação econômica para 2024 é de R$ 160 milhões.

Onde vai acontecer o Festival de Parintins 2024?

O Festival Folclórico de Parintins vai acontecer no Centro Cultural de Parintins, conhecido como Bumbódromo. Sua estrutura lembra o formato de uma cabeça de boi estilizada, com capacidade, na arena, para cerca de 25 mil espectadores.

O espaço foi inaugurado em 1988, mas em 2013 passou por uma completa reestruturação, transformando-se em Centro Cultural. Além de arena do Festival, passou a funcionar como núcleo de formação técnica, com a implantação, no local, do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro.

Segundo dados do Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), o município espera receber cerca de 120 mil turistas.

Programação: quem vai se apresentar primeiro, Garantido ou Caprichoso?

A ordem de apresentação de Caprichoso e Garantido foi definida em sorteio para as três noites do Festival de Parintins 2024.

Veja a ordem de apresentação das três noites:

Sexta-feira (28):

Abre: Caprichoso

Fecha: Garantido

Sábado (29):

Abre: Caprichoso

Fecha: Garantido

Domingo (30):

Abre: Garantido

Fecha: Caprichoso

Programação: quais artistas irão se apresentar no Festival de Parintins?

Além das apresentações das agremiações rivais Boi Garantido e Boi Caprichoso durante os três dias do Festival, há ainda o Sunset dos Visitantes. Serão 13h de shows começando às 16h do dia 27 de junho na Praça Digital.

Além do embate entre as equipes azul e vermelha, quem estiver em Parintins poderá ver os shows de:

Toada de Roda

Curumins da Baixa

Antônio Bahia

Leonardo Castelo

Edilson Santana

Uendel Pinheiro

Forró Ideal

O evento contará ainda com bares, praça de alimentação e espaços “instagramáveis” com ativação de marcas patrocinadoras.

Outro evento que ocorre no mesmo dia é a Festa dos Visitantes. Marcada para acontecer no Bumbódromo, a festa terá um palco 360º onde as atrações locais e nacionais vão se revezar em oito horas de música.

Belo e Thiaguinho comandam a festa como atrações nacionais. Entre as atrações locais, estão:

DJ Rafa Militão

Paula Gomes

Márcia Siqueira

Rebecca Grana

Leonardo Castelo

Jr. Paulain

O acesso à Festa dos Visitantes 2024, em Parintins, será feito com a troca de ingresso por dois quilos de alimentos não perecíveis, nos dias 25 e 27 de junho.

O ponto de troca será na Escola Estadual São José Operário, na rua Oneldes Martins, Parintins.

No dia 25 serão disponibilizados dez mil ingressos, das 14h às 20h. Já no dia 27, também estarão disponíveis mais dez mil ingressos, que poderão ser trocados das 10h às 15h. Será permitida a troca de apenas um ingresso por CPF.

No dia da festa, os portões serão abertos às 16h. Os shows começam às 17h e seguem até 1h.

Festival Gastronômico completa a programação de Parintins 2024

Além das apresentações de música e folclore, os visitantes do Festival de Parintins 2024 poderão aproveitar o inédito Parintins Moquém Festival.

Nomeado a partir do moquém, um instrumento amazônico usado para grelhar peixes, o evento promete uma imersão na cultura e sabores da Amazônia.

Quatorze chefs assadores brasileiros vão participar do evento gastronômico nos dias 28 e 29 de junho. Inédito na ilha, o festival será realizado no Terreno Planeta Boi, sempre a partir das 11h.

“Vai ser mágico, representativo, autêntico, ancestral. Uma explosão de

sabores”, sintetiza Edivaldo Caribé, um dos chefs participantes e curador do

Moquém.

Os chefs ficarão em 13 estações disponibilizados no espaço onde serão oferecidas uma variedade de carnes e peixes amazônicos, preparados com a técnica ancestral do moquém.

Festival de Parintins 2024: visitação Guiada ao Bumbódromo

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC) liberou também uma série de visitas guiadas ao Centro Cultural de Parintins. A partir desta terça-feira, 25, às 9h, começaram as inscrições on-line para a visitação do Bumbódromo.

O agendamento é sempre feito para as visitas no dia seguinte. Ou seja, os visitantes que agendarem no dia 25 (terça-feira) poderão visitar o espaço no dia 26 (quarta-feira), e assim por diante até o dia 30 de junho, último dia para a visitação.

As inscrições serão realizadas de forma online através do site da SEC

Os visitantes terão a oportunidade de passar 40 minutos imersos na cultura folclórica de Parintins por meio de exposições, murais, esculturas e a apresentação de uma peça teatralizada.

Os grupos da visita mediada serão compostos por dez pessoas acompanhadas de um monitor cultural. Entre as atrações do Circuito Cultural estão os murais “Patrimônio em Festa” e “Memória Afetiva dos Bois – Bumbás”, além de esculturas em alto-relevo na área externa do Bumbódromo que exaltam os

artistas e a cultura parintinenses.

Segundo o turismólogo do Festival, Jair Almeida, os visitantes vão conhecer não só a logística de como acontece a apresentação do festival, mas também a história do Bumbódromo.

“Toda a história desde sua primeira criação, a história do auto do boi e, principalmente, a história dos dois criadores dos bumbás, tanto o Roque Cid, quanto o Lindolfo Monteverde.” disse.

Onde assistir ao festival de Parintins 2024?

A transmissão ao vivo será feita pela TV A Crítica, baseada em Manaus, para 13 estados brasileiros e o Distrito Federal. São eles: Amazonas, Pará, Rondônia, Acre, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Distrito Federal.

Fonte: Portal RDN

