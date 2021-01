Quem tomou a vacina “Coronavac” em Novo Progresso?

Servidor da saúde foi a primeira pessoa a ser vacinada contra Covid-19 em Novo Progresso. (Foto:Reprodução Facebook) –

Município de Novo Progresso não divulga lista com nomes de vacinados contra a Covid-19

Leia mais: Recomendação pede transparência do plano de vacinação contra a Covid-19 para Novo Progresso em municí… –via @NpJornal

Conforme anunciado pelo Prefeito Gelson Dill (MDB) na chegada das primeiras 120 doses da vacina “Coronavac” a prioridade é para os profissionais de saúde no município de Novo Progresso.

Nesta primeira etapa, a vacinação dos profissionais de saúde, que atuam diretamente no enfrentamento da Covid-19, será feita na própria unidade onde atuam, divulgou.

Orientação do Governo Federal

O Ministério da Saúde (MS) orienta para que os municípios, divulguem os dados dos vacinados e neste primeiro momento, priorizem os índios aldeados e idosos com mais de 60 anos que moram em casas de repouso ou asilos. Cada pessoa deve receber duas doses da vacina, em um intervalo de 14 dias. Todos os 144 municípios paraenses receberão doses da vacina já neste primeiro momento.

Transparência

Os Ministérios Públicos do Pará (MPPA), Federal (MPF) e Público do Trabalho (MPT) expediram, nesta quinta-feira (21), uma recomendação conjunta para garantir a transparência na execução do plano de vacinação contra a covid-19 em 22 municípios da região oeste do Pará. O MP recomenda a divulgação de todas as ações da campanha e outras medidas relacionadas à logística e operacionalização do plano. O Pará recebeu no dia 19 de janeiro, o primeiro lote de 173.240 vacinas Coronavac, já distribuídas aos municípios.

As recomendações são destinadas ao Estado do Pará, representado pelo governador e secretário estadual de Saúde, e aos prefeitos e secretários de Saúde dos municípios de Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos, Aveiro, Alenquer, Almeirim, Curuá, Faro, Gurupá, Itaituba, Jacareacanga, Juruti, Monte Alegre, Novo Progresso, Óbidos, Oriximiná, Placas, Prainha, Rurópolis, Terra Santa, Trairão e Uruará.

Novo Progresso

O Jornal Folha do Progresso procurou esta informação junto a secretaria municipal de saúde e não teve resposta. No portal da prefeitura e nas paginas sociais das autoridades nada foi encontrado. Então fica a pergunta quem tomou a vacina Coronavac em Novo Progresso?

As recomendações do estado da união não valem para Novo Progresso?

“Estado deve proteger os cidadãos, não proteger-se a si próprio”

Vamos aguardar esta resposta….

