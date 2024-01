Quilombolas denunciam que obras em mineroduto impedem circulação de moradores, no PA; empresa nega

Quilombo de Nova Betel fica localizado no município de Tomé-Açu, no nordeste do Pará. No local vivem 80 famílias. Defensoria Pública do Estado do Pará pediu suspensão das obras.

Quilombolas de Nova Betel, comunidade localizada em Tomé-Açu, no nordeste do Pará, denunciam que as obras de um mineroduto estão impedindo a circulação dos moradores, veículos e animais, na comunidade. Uma ação da Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA) pediu a suspensão de obras do mineroduto dentro de uma terra quilombola de Nova Betel.

Segundo a Mineração Paragominas, do grupo norueguês Norsk Hydro, as obras “foram pactuadas com as lideranças e a comunidade em reuniões realizadas em 2023” e que “não há bloqueio permanente” da estrada.

Um quilombola diz que as obras já duram em torno de um ano e que têm afetado o dia-a-dia das 80 famílias que residem no local.

“Me sinto preso dentro do meu próprio território”, diz o morador que não quis se identificar.

A Mineração Paragominas informou que, durante os trabalhos, “as vias seguem com faixas liberadas para o trânsito na região e em caso de movimentação de máquinas, pode haver lentidão momentânea do fluxo”.

Igarapé “Tira Saia”

Os quilombolas também denunciam o aparecimento de uma “substância branca” no igarapé conhecido como Tira Saia, localizado dentro da comunidade.

Sobre a suposta contaminação, a empresa informou que as obras “podem, eventualmente, revolver terra do leito do corpo hídrico, o que pode causar turbidez temporária da água”.

De acordo com a Mineração Paragominas, “todas as atividades realizadas pela empresa são autorizadas pelos órgãos competentes e monitoradas por empresa com expertise ambiental”.

Suspender de obras

Uma ação da Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA) pede a suspensão de obras do mineroduto dentro de uma terra quilombola de Nova Betel.

A medida do órgão quer cessar riscos decorrentes da obra à atividade agrária e direito de posse de 80 famílias que residem no quilombo.

A Mineração Paragominas disse que “respeita os direitos das comunidades e busca sempre o diálogo aberto e transparente para promover o desenvolvimento sustentável da região, assegurando o respeito à integridade e à dignidade das pessoas, bem como a preservação do meio ambiente local”.

