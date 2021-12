Quinze presos são transferidos do Pará para unidades de segurança máxima de outros estados

Embarque aconteceu às 15h20 horas, em um avião Hércules C 105, da Força Aérea Brasileira.

Quinze presos de alta relevância criminal forma transferidos nesta terça-feira (30), do Pará, para unidades de segurança máxima do Sistema Penitenciário Federal, em outros estados. A transferência foi realizada após pedidos da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (Seap), que argumentou junto ao Departamento Penitenciário Nacional (Depen) sobre os crimes cometidos e a periculosidade desses custodiados, integrantes de quadrilhas do crime organizado nacional e internacional.

O embarque aconteceu às 15h20 horas, em um avião Hércules C 105, da Força Aérea Brasileira, que foi enviado para a missão em Belém, pelo Departamento Penitenciário Nacional.

Os argumentos da secretaria foram acatados pelo Depen e também encaminhados para análise e julgamento dos juízes corregedores federais, que deferiram os pedidos de transferência. Todo o trabalho de transferência foi feito com protocolos de segurança, saúde e para garantir a integridade física e mental dos 15 custodiados.

A transferência executada pela Seap foi planejado e coordenado pelas Diretorias de Execução Criminal (DEC) e de Administração Penitenciária (DAP), com apoio e segurança de equipes da Polícia Penal, da Assessoria de Segurança e Inteligência (ASI), da Central Integrada de Monitoramento Eletrônico (CIME), órgãos da secretaria, e pelo Comando de Operações Penitenciárias (COPE), da Polícia militar, mas que atua na segurança das unidades do Sistema Penitenciário do Estado, e que coordenou a operação, durante o percurso do ‘comboio’ de viaturas entre o complexo de Santa Izabel e o hangar do Grupamento Aéreo de Segurança Pública, em Belém.

No GRAESP, os 15 presos foram submetidos a exames de corpo de delito, realizados por médico do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, parceiro da secretaria, e para covid-19, feito por equipe de saúde da Diretoria de Assistência Biopsicossocial, da Seap. Os presos receberam ainda atendimento psicossocial, de saúde, alimentação e hidratação, antes do embarque. Todos apresentaram bom estado de saúde e nenhum testou positivo para covid.

O atendimento pelas equipes da Seap e das instituições parceiras no GRAESP foi acompanhado pelo secretário Jarbas Vasconcelos, pelo secretário adjunto, Arthur Moraes, e por diretores e gestores da Seap. Depois de finalizada essa parte, os 15 presos foram encaminhados para a Base Aérea, do Comando da Aeronáutica em Belém. Na Base, os presos foram entregues para policiais penais do Sistema Penitenciário Federal, e também passaram por procedimentos e protocolos de segurança para poder embarcar.

