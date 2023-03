Policiais militares são presos em flagrante por extorsão no Pará

Policiais militares são presos por extorsão em Bagre. (Foto: Reprodução/PM-PA)

Policiais militares foram afastados e presos |

Os militares teriam abordado uma balsa que estava em situação irregular e exigiram R$ 5 mil para liberar a embarcação

Extorsão é um crime prevista no Art. 158 do Código Penal brasileiro, consiste em pressionar ou forçar alguém, por meio de violência ou coerção, a realizar determinada ação (ou omissão), com o objetivo de obter um benefício material indevida ou vantagem econômica. A pena para quem comete esse tipo de crime, é de reclusão de quatro a dez anos e multa. Agora, se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade.

Na tarde deste sábado (11), quatro Policiais Militares foram presos em flagrante por suspeita de extorsão no município de Bagre, no Marajó. Os militares foram flagrados cobrando propina de proprietário de uma balsa.

Eles teriam abordado a balsa nas proximidades de um vilarejo de Bagre e que estaria em situação irregular. Os policiais exigiram R$ 5 mil para liberar a embarcação. O pagamento da propina foi realizado através do PIX e o comprovante da transação estava em nome de um dos sargentos.

Em nota enviada ao DOL, a Polícia Militar informa que os policiais militares foram afastados do serviço operacional. A Corregedoria-Geral da PM instaurou inquérito para apurar os fatos. A Polícia Militar reitera que não compactua com esse tipo de conduta.

Por:Jornal Folha do Progresso em 12/03/2023/10:20:29 com informações do Portal Diario do Pará

