R$ 2,5 milhões em ouro é apreendido durante operação contra tráfico de drogas

PM de Goiás e PF apreendem R$ 2,5 milhões em ouro durante operação contra tráfico de drogas – (Foto: Reprodução)

Nas ultimas 24 horas foram realizadas 39 prisões, armas de fogo e drogas em operação conjunta da PMGO com a Polícia Federal

PMGO apreende ouro avaliado em R$ 2,5 milhões, prende traficantes de drogas e autores de furto a estabelecimento comercial .

Barras de ouro avaliadas em até R$ 2,5 milhões foram apreendidas em uma abordagem feita a um veículo em uma ação integrada entre policiais do Comando de Policiamento Especializado (CPE) de Aparecida de Goiânia, de Águas Lindas de Goiás e do 17º Batalhão de Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Federal. Nas ultimas 24 horas foram registradas 39 prisões em flagrante pela PMGO em todo o Estado de Goiás. Também foram apreendidos armas de fogo, munição e drogas ilícitas.

Escondido em um fundo falso do banco do carro conduzido por um homem, estava os 8kg de minério apreendido. Avaliado em até R$ 2,5 milhões, o ouro não foi a unica apreensão em flagrante na GO-230, no Distrito de Assunção de Goiás. No veículo, também tinha uma pistola calibre 380 em porte ilegal de arma de fogo. O flagrante foi registrado na Delegacia de Polícia Federal de Anápolis.

Na operação realizada nas ultimas 24 horas, 22 foragidos foram presos. Junto a eles, quatro armas de fogo e 25 munições. Entre as drogas havia maconhe, cocaína, crack e skunk.

A PMGO informou que “as ações buscam combater o tráfico de drogas local, combater o furto em estabelecimento comercial e os crimes rurais”.

Por:Jornal Folha do Progresso em 29/07/2022/15:01:42

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...