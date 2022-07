Cachorro ‘se rende’ junto com presos por tráfico de drogas durante operação da Polícia Civil

(Foto:Reprodução/ Redes sociais) – O animal fazia apenas a segurança da chácara onde ocorreu a apreensão

Um cachorro da raça rottweiler chamou atenção dos policiais ao “se render” junto com três suspeitos presos, nesta quinta-feira (28), durante uma operação da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Americana (SP). Os envolvidos estavam com 1,1 tonelada de maconha em uma chácara do bairro Vila Real, em Hortolândia, no interior paulista. As informações são do G1 Campinas.

Em um vídeo gravado pelos agentes, é possível ver o cão e os homens deitados no chão enquanto a equipe revista uma residência. De acordo com a Polícia Civil, o animal fazia apenas a segurança da chácara onde ocorreu a apreensão.

A dona do sítio, que cuidava do cão e de outros dois cachorros, não tem envolvimento com o caso, segundo os agentes. Mas, a polícia deve retornar à chácara na sexta-feira (29) para verificar as condições que os bichos vivem. Se for o caso, os animais podem ser levados para uma ONG de proteção animal.

Segundo informações do G1, os suspeitos tinham separado a droga em 1,176 tijolos. Os entorpecentes tinham saído de Campo Grande (MS) com destino a Hortolândia (SP).

A área onde ocorreu a apreensão já estava sendo monitorada pelos investigadores. Com a chegada do caminhão na chácara, os suspeitos foram presos pelos responsáveis da quarta fase da Operação Fronteira, em que os investigadores buscam interceptar drogas que são enviadas de outros países, passam pela região Centro Oeste e são vendidas na região de Campinas (SP). (Com informações do O Liberal).

