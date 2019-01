Jovem furta galinhas, tenta vender as aves ao dono e é preso em flagrante no PA

Galinhas estavam em sacos e seriam vendidas em mercados de Santarém a R$ 25 (Foto: Reprodução/TV Tapajós) – Furto aconteceu em Belterra, mas o jovem caiu em uma armadilha ao tentar vender as galinhas em Santarém. Prisão aconteceu na Rodovia Federal BR-163.

Um jovem foi preso em flagrante após tentar vender galinhas furtadas ao próprio dono das aves. A prisão aconteceu na Rodovia Federal BR-163, no trecho urbano de Santarém, no oeste do Pará, na manhã desta quarta-feira (25).

O furto das aves aconteceu na terça-feira (24) no município de Belterra. De acordo com vítimas, o sumiço de galinhas já acontecia há algum tempo em várias propriedades, mas até então as pessoas não tinham conhecimento sobre quem praticava o crime.

Após receber informações de um possível suspeito, um criador começou a investigar o sumiço. “Eu tinha a informação de quem havia uma quadrilha agindo, roubando as galinhas. Eu sempre falava ‘não mexam no que é meu’”, disse.

Por telefone o criador ficou sabendo que sua propriedade tinha sido invadida e que o suspeito estava dentro de um ônibus seguindo para vender as aves nas feiras e mercados de Santarém.

“Eu fui esperar o ônibus e tudo deu certo. Ele ainda veio me oferecer as galinhas por R$ 25 cada uma, e não é R$ 25 uma galinha. É R$ 40. Aí ele abriu o saco onde elas estavam e eu conheci as galinhas, são minhas”, disse.

O jovem foi contido pelo dono das aves e a Polícia Militar foi acionada. O suspeito foi encaminhado para a 16ª Seccional de Polícia Civil junto as galinhas, onde serão feitos os procedimentos de flagrante.

A polícia acredita que outras pessoas estejam envolvidas nos furtos e que as aves furtadas em Belterra eram vendidas em Santarém.

