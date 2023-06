Raio atinge avião que transportava prefeita para Brasília

Prefeita seguia de avião para a Capital Federal para tratar do piso da enfermagem. – (foto:Reproduçao)

Raio atinge avião que transportava prefeita da Paraíba para Brasília

A prefeita Anna Virgínia Matias, da cidade de Juazeirinho, passou por grande susto ontem. Ela se deslocava para Brasília, onde trataria do piso da enfermagem, quando um raio atingiu o avião em que estava.

O avião precisou retornar para Recife, onde fez um pouso de emergência.

“Teve um clarão. Uma pancada, como se algo tivesse caído. Veio aquele pânico”, relatou a prefeita.

Anna desistiu da agenda que teria na Capital Federal. Lá ela participaria de um encontro de gestores para discutir o pagamento do piso da enfermagem.

Não imaginava que um avião fosse atingido por um raio. O piloto nos tranquilizou e logo pousamos”, relembrou hoje, em entrevista à Rádio CBN.

Semana passada o prefeito da cidade de São José de Piranhas, Bal Lins, viveu momentos difíceis na Capital Federal. Enquanto cumpria agenda nos ministérios ele passou mal e precisou passar por uma angioplastia. Na semana anterior um episódio semelhante aconteceu com o prefeito de Cajazeiras, José Aldemir.

Fonte:Jornal da Paraiba

