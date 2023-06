Idoso é enganado por desconhecido no golpe do caixa eletrônico em Santarém

Golpe do caixa eletrônico em Santarém — Foto: Câmeras de Segurança

Criminoso realizou uma transferência de R$ 2 mil para outra conta bancária.

O idoso Anastácio Sousa Lima sofreu um duro golpe enquanto fazia um saque em uma agência bancária na cidade de Santarém, oeste do Pará.

Imagens de câmeras de segurança da agência, registraram o momento em que o criminoso chegou perto da vítima e ofereceu ajuda, mesmo não sendo solicitada. O criminoso foi tão rápido que a vítima não percebeu que ele tinha realizado uma transferência de R$ 2 mil para uma conta desconhecida.

O golpe só foi descoberto quando a vítima imprimiu extrato bancário e percebeu que não havia mais dinheiro na sua conta, e que uma transferência havia sido feita naquele dia.

“Ele chegou perto de mim e tomou a frente utilizando o caixa eletrônico para fazer o procedimento que ele queria, e deu certo”, contou a vítima.

Fica o alerta para toda a população, que nunca aceite ajuda de terceiros que não trabalham na agência bancária, para que golpes desse tipo não venham ocorrer.

Um boletim de ocorrência foi feito para apurar a ação criminosa. A polícia já trabalha em busca de pistas que possam levar ao criminoso.

Idoso é vítima de golpe em Caixa Eletrônico em Santarém

Fonte: G1 Santarém, Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/06/2023/05:59:40

