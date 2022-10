Raio atinge fazenda e mata metade das cabeças de gado do local

Em uma tragédia ocorrida no último sábado (22) em uma fazenda em Colmeia, no interior do Tocantins um raio atingiu e matou mais de 40 cabeças de gado. (Foto: Divulgação)

O número corresponde a mais da metade do gado da propriedade e causou grandes prejuízos ao fazendeiro.

Em entrevista ao portal de notícias do G1 o produtor rural, que não quis se identificar, contou mais sobre o caso.

“O gado estava embaixo do pé de pequi. De 70, morreram 41. Meu amigo estava em uma chácara próxima quando caiu o raio e matou uma porca dele. Ele ficou contrariado e quando foi jogar o animal fora viu as minhas novilhas caídas”, disse o fazendeiro.

Ainda de acordo com o produtor ele afirmou nunca ter sofrido algo parecido com isso anteriormente.

Descargas elétricas são comuns em propriedade

No interior de Saudade do Iguaçu (PR), um produtor rural perdeu 19 vacas por conta de descargas elétricas. A maioria dos animais estavam prenhas.

De acordo com o produtor rural que era dono das vacas, os animais estavam todos reunidos no mesmo cercado quando houve o choque.

A descarga elétrica se deu por conta de um vento, durante uma grande chuva, que empurrou um galho a rede de alta tensão.

Na primeira descarga, 12 vacas morreram. Logo após, o trágico ocorrido, o produtor chamou técnicos da Companhia Paranaense de Energia (Copel), para que a luz fosse religada. Contudo, houve outra descarga após o ligamento, assim tendo a morte de mais sete animais.

Como evitar morte de gado por raios

Em entrevista para o Giro do Boi, o chefe do departamento de engenharia elétrica e professor da Universidade Federal de Minas Gerais José Osvaldo Saldanha Paulino, disse que não há solução que garanta 100% de proteção contra o fenômeno natural.

Contudo, há soluções para amenizar esse risco.

O especialista afirmou que árvores isoladas em uma pastagem são um ponto preferencial para a queda dos raios por conta da altura elevada na área geralmente descampada. Por conta disso, a instalação de um para-raio, seria ideal.

Além disso, Paulino reforçou que as cercas podem ser elementos perigosos por conta de sua extensão e por serem compostas por fios metálicos, traz condições que favorecem a condução de energia

Por:Jornal Folha do Progresso em 30/10/2022/07:05:53 com informações do Canal Rural

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...