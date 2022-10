O que você precisa saber para votar no segundo turno- Eleições 2022;Vídeo.

No domingo, 30 de outubro, das 8h às 17h (horário de Brasília), eleitores votam no segundo turno das eleições de 2022. Mesmo estados com fusos diferentes seguem o horário da capital federal. Veja, abaixo, a ordem dos candidatos, as informações e documentos necessários para participar do processo eleitoral:

Assista ao Vídeo via @TSEjusbr

Mais uma participação e o resultado vem! No último domingo de outubro (30/10), você precisa ir às urnas mais uma vez, agora para a decisão final. Faça a sua parte nessa votação tão importante para os próximos 4 anos! #SeuVotoFazoPaís pic.twitter.com/khqoMucAld — TSE (@TSEjusbr) October 14, 2022

Assista ao Vídeo via @TSEjusbr no YouTube

