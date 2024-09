Raphinha faz dois, Barcelona goleia e segue líder da LaLiga

Raphinha e Lewandowski marcaram dois gols cada | Foto: Barcelona

Barcelona goleia Villarreal por 5 a 1, com Raphinha e Lewandowski em destaque. Ter Stegen se machuca e time se prepara para próximo jogo contra Getafe.

Com show de Raphinha e Lewandowski, o Barcelona goleou o Villarreal por 5 a 1, neste domingo (22), no El Madrigal, e segue na liderança isolada do Campeonato Espanhol. Com 100% de aproveitamento, o time de Hansi Flick chegou a 18 pontos, quatro a mais em relação ao vice-líder Real Madrid.

Rapinha (duas vezes), Lewandowski (duas vezes) e Pablo Torre marcaram para o Barcelona, enquanto Ayoze Pérez fez para o Villarreal. O polonês ainda perdeu a chance de conseguir um hat-trick ao mandar na trave uma penalidade aos 21 minutos do segundo tempo.

Lewa assumiu a liderança do Espanhol, com seis gols, e Raphinha vem logo na sequência, com cinco. O Barcelona tem o melhor ataque da competição, com 22 gols (e 17 de saldo).

O time blaugrana, porém, ganhou uma dor de cabeça para os próximos jogos. Isso porque o goleiro Ter Stegen se machucou no fim do primeiro tempo e precisou ser substituído por Iñaki Peña. Ter Stegen sentiu um problema no joelho direito após uma defesa em cobrança de escanteio e deixou o campo de maca.

O Barcelona volta a campo nesta quarta-feira (25), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Getafe. Já o Villarreal encara o Espanyol no dia seguinte (27), às 14h (de Brasília).

Fonte: DOL / Kaio Rodrigues e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/2024/08:39:50

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

