Chape vence e Paysandu fica na porta da zona de rebaixamento

A sensação é que o Lobo está desesperado! | Foto: Márcio Melo/Paysandu

Paysandu enfrenta o Sport pressionado na Série B. Confira a situação do time e detalhes do jogo, incluindo preços dos ingressos e classificação.

O Paysandu parece viver uma fase em que tudo conspira para dar errado. O Lobo ainda nem entrou em campo pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, porém já perdeu uma posição na classificação.

Com a vitória da Chapecoense por 2 a 1 sobre o Avaí, o Papão caiu para a 16ª colocação, ficando na porta da zona de rebaixamento. O lado bom é que, independente do resultado contra o Sport, os bicolores não entram no Z-4.

Isso porque o Ituano (28) acabou derrotado por 1 a 0 no último sábado para o Coritiba. CRB (26), Brusque (26) e Guarani (24) não alcançam os bicolores nesta rodada.

O Paysandu entra em campo pressionado por uma vitória, justamente para tentar ganhar distância dos rivais. Caso a Ponte Preta perca para o América-MG e o Botafogo-SP não vença o CRB, o Lobo pula para 13º na colocação.

Paysandu e Sport se enfrentam nesta segunda-feira (23), no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, em Belém, a partir das 18h30. O Leão da Ilha é o quinto com 43 pontos e briga pelo G-4.

Os ingressos para a partida seguem sendo vendidos. A arquibancada está sendo comercializada por R$ 50,00. Enquanto isso, a cadeira está R$ 150. A torcida visitante ficará na parte das cadeiras para evitar confrontos.

Fonte: DOL / Kaio Rodrigues e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/2024/08:39:50

