Rapper desaparecida há 6 dias é encontrada morta em Cuiabá

Corpo foi encontrada em área às margens do Rio Cuiabá — Foto: Ianara Garcia/TVCA

Laysa Moraes foi vencedora da ‘Batalha Vai Ser Rimando’, promovida pelo cantor e compositor Emicida.

A rapper Laysa Moraes Ferreira, de 30 anos, mais conhecida como La Brysa, foi encontrada morta nesta quinta-feira (9), às margens do Rio Cuiabá, na capital. A jovem estava desaparecida desde o dia 3 de janeiro, quando foi vista pela última vez no Bairro Santa Isabel, onde morava.

A artista é natural de Três Lagoas (MS), mas se mudou para o estado vizinho no ano passado para investir na carreira de MC. Com cerca de 8 anos de trajetória, ela foi vencedora da ‘Batalha Vai Ser Rimando’, promovida pelo cantor e compositor Emicida. A artista também atuava como poetisa e compositora.

Segundo a Polícia Civil, um pescador encontrou o corpo na região do rio e acionou o Corpo de Bombeiros, que fez a retirada.

Ainda não se sabe a causa da morte. A polícia informou que o corpo estava enrolado em um tapete e que agora será levado para perícia.

A irmã da vítima, Maria Júlia Moraes, contou que Laysa não possui nenhum familiar na capital mato-grossense e que mantinha contato por telefone e redes sociais, mas parou de responder as mensagens da família. Após isso, ela entrou em contato com amigos de Laysa para saber se estava tudo bem, no entanto, ninguém conseguiu falar com ela.

À época do desaparecimento, amigos, familiares e colegas da artista lançaram uma campanha nas redes sociais pedindo que qualquer informação sobre a rapper seja repassada às autoridades.

