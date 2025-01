Foto de Medina nas Olimpíadas ganha ‘Oscar’ da fotografia

A imagem foi eleita pela World Sports Photography como a melhor fotografia esportiva de 2024 nesta quinta-feira (09). Confira!

A imagem com o brasileiro indicando o “número 1” com o dedo foi fotografada logo após a onda que garantiu nota 9,90 a Medina, que avançou na competição e, posteriormente, conquistou a medalha de bronze na Olimpíada de Paris. | Foto: Reprodução/Instagram

A foto do surfista brasileiro Gabriel Medina “flutuando” em Teahupo’o, na Polinésia Francesa, é uma das mais icônicas na história dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

A repercussão do registro feito pelo fotógrafo Jerome Brouillet foi eleita nesta quinta-feira (09) como a melhor fotografia esportiva de 2024 pela World Sports Photography.

A imagem com o brasileiro indicando o “número 1” com o dedo foi fotografada logo após a onda que garantiu nota 9,90 a Medina, que avançou na competição e, posteriormente, conquistou a medalha de bronze na Olimpíada de Paris. O registro, eleito o mais marcante entre os esportes no mundo, venceu o prêmio superando mais de 13.000 imagens feitas por cerca de 2.200 fotógrafos de 96 países.

Além da premiação geral, as fotografias foram divididas em 24 categorias esportivas. Cada uma das modalidades também tiveram medalhas de ouro, prata, bronze e “menções honrosas”.

Confira as três melhores fotos esportivas de 2024:

Medalha de Ouro – “Golden Moment” – Jerome Brouillet

Medalha de Prata – “Heaven” – Petr Slavik

Medalha de bronze – “Zebra Crossing” – Anton Anestiev

Fonte: SBTNews e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/01/2025/13:24:09

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...