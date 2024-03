Reajuste de servidores da Adepará é aprovado em comissão na Alepa

(Foto: Reprodução)- Um dos pontos principais das categorias de servidores públicos e que vem sendo atendido pelo governo é o reajuste de salários bem como os planos de carreira e remuneração. Aos servidores da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) uma boa notícia: o reajuste da categoria foi aprovado na tarde desta terça-feira 19.

Foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final da Alepa o Projeto de Lei de autoria do Governo do Estado do Pará que reajusta o vencimento base dos cargos de provimento efetivo que compõem as carreiras de fiscalização em defesa e inspeção agropecuária (FDIA) e de suporte administrativo e apoio à Defesa Agropecuária (SAA/DA) de que trata a lei estadual número 7.782 de 9 de janeiro de 2014.

A proposta tem por objetivo a valorização dos serviços que integram as carreiras de fiscalização em defesa e inspeção pecuária e de suporte administrativo e apoio à defesa agropecuária reconhecendo a importância desses profissionais que, segundo o documento, desempenham um papel fundamental na proteção da saúde animal, vegetal e humana bem como na garantia da segurança alimentar em nosso estado e que contribuem diariamente para o desenvolvimento sustentável do setor agropecuário.

Assim, fica concedido reajuste sobre o vencimento base dos cargos de provimento efetivo que compõem as carreiras de fiscalização e suporte administrativo.

O Projeto foi apresentado em extra pauta na CCJRF após o fechamento da pauta da comissão, contudo, o presidente Eraldo Pimenta (MDB) submeteu a votação para dar celeridade a demanda dos servidores.

“São 20 anos que a Adepará não tem esse reajuste. O Poder Legislativo tem aqui até por opinião parabenizar o executivo desse Estado. O governador demonstra a sua preocupação e compromisso com o colaborador, com o funcionalismo público”, afirmou Eraldo Pimenta, elencando as conquistas recentes aprovadas na Casa Legislativa.

“Fizemos o PCCR do Ministério Público que há 30 anos aguardava, cadastro de reserva de delegados e escrivãs da Polícia Civil, multiplicação de cargos, como o de Bombeiros. São conquistas históricas no estado do Pará e o salário do professor, maior do Brasil votado nesta casa de leis”, complementou.

Ainda na reunião, o deputado Aveilton Souza (PSD) agradeceu aos envolvidos pela aprovação.

“Foi uma construção feita com a Casa Civil, com a secretária Eliete e finalmente esse projeto chegou aqui. Quero agradecer por ter atendido o pedido de extra pauta, a categoria teve aqui mais cedo, já estão bastante ansiosos. Era um reajuste para sair no ano passado, mas chegou e hoje agente aprovou e faremos tramitar”, disse.

Uma comissão de servidores foi recebida mais cedo no gabinete do presidente da CCJRF. O diretor geral da Adepará participou junto com representantes do Sindicato dos Fiscais Estaduais Agropecuários (Sinfea) e do Stafpa, Sindicato dos Trabalhadores da Agropecuária para informar sobre a importância do reajuste.

“Nós viemos conversar, apresentar que o governador Helder encaminhou para a Assembleia Legislativa o Projeto de Lei de reajuste salarial da adepará: 30% para os cargos de fiscal e 15% para os cargos da área meio”, detalhou.

Agora, o projeto irá para apreciação em plenário.

