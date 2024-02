‘Realização de sonho’: após dias em alto mar, pescador é recebido com aprovação no vestibular e emociona comunidade no Marajó

Pescador soube de aprovação no vestibular ao atracar barco no Marajhó — Foto: José Luís Pantoja/ Foto: Arquivo pessoal e reprodução g1

José Cruz, de 18 anos, passou no curso de tecnologia de alimentos, na Universidade do Estado do Pará. Ele foi recebido pela família e comunidade no porto ao chegar de pescaria.

Um pescador emocionou a família e uma comunidade em Soure, no Marajó. O jovem José Cruz, de 18 anos, passou quatro dias pescando em alto mar em local onde o celular não funcionava. Ao retornar à terra firme, ele foi recebido com a notícia de aprovação no vestibular.

“‘Quando eu soube, fiquei muito emocionado, fiquei surpreso de ver a minha família e meu professor me esperando no porto. Eu ter entrado em uma faculdade foi a realização de um sonho”, afirma José Orlando.

José Cruz foi aprovado para o curso de tecnologia de alimentos, na Universidade do Estado do Pará (Uepa), no campus de Salvaterra, cidade vizinha à Soure, atravessada por balsa. As aulas começam na próxima segunda-feira (4).

Ao sair do barco, ele levou ovada, farinha e muitos abraços da família e do professor, que o esperavam em uma área portuária – veja no vídeo acima.

“Nunca vivenciei um momento tão incrível e emocionante como este em que o José Orlando proporcionou”, conta o professor José Luís Pantoja, que registrou o momento.

“Foi um momento incrível e, por isso, sensibilizou e emocionou o nosso município”, diz o professor.

A mãe de José, Andréia silva, diz que o filho merecia a conquista por sempre correr atrás dos seus sonhos.

“Foi muito emocionante naquele momento saber que meu filho tinha passado porque é um grande sonho meu e também dele. Como mãe, me sinto muito orgulhosa”, conta.

Pesca ‘está no sangue’

De família de pescadores, o jovem estava em alto mar junto com o pai, o avô e alguns tios. O pai, que estava junto com José na pescaria, também comemorou bastante ao saber da notícia junto com o filho.

“Eu estava com meu pai pescando num lugar que fica aproximadamente a uma noite de viagem de Soure. Estava há quatro dias pescando”.

Ao ser questionado se abandonaria a pescaria, o jovem diz que é possível conciliar o afazer alternadamente.

“Agora vou me dedicar aos estudos, mas sempre estiver de férias, vou pescar. Isso está no sangue”

‘Pé de Chinelo’

Segundo José Orlando, sua aprovação na repescagem foi resultado do Enem 2023, o primeiro que ele fez na vida.

“Sempre estudei em escolas públicas onde concluí o ensino fundamental e médio. Foi na escola Edda de Souza Gonçalves, a quem eu quero muito agradecer aos professores e alunos que tiveram nessa caminhada comigo e principalmente ao cursinho Pé de Chinelo, onde eu conquistei essa aprovação, aos meus pais e familiares que sempre acreditaram na minha força de vontade”, agradece.

O professor do cursinho onde José Orlando estudou diz que não teve dúvida em registrar o momento em que seu aluno soube da aprovação, “pois seria um momento único”, disse José Luís Pantoja.

Ele contou à família do jovem sobre a aprovação e soube que seu aluno estava fora pescando. Então, todos foram para o porto esperá-lo e dar a notícia.

“Quando ele viu sua mãe no porto, achou que ela tinha ido lhe buscar. Porém, quando ele me viu, a emoção tomou conta e falou para o pai: ‘o professor está ali, acho que eu passei no vestibular’”, relembra o professor José Pantoja.

Ainda segundo o professor, além do pescador José Orlando, mais de 40 alunos do cursinho foram aprovados para começar a estudar na universidade neste ano.

“Cursinho Pé de Chinelo foi criado para ser bem baratinho, ser acessível, por isso o nome. Foi c riado para democratizar a aprovação do vestibular. Incluindo o listão e a repescagem, foram 42 alunos aprovados em 2024”, diz.

